Algérie: Appel à adopter une nouvelle approche pour soutenir la paix et le développement

L'ONU a lancé mardi un appel en vue d'adopter une nouvelle approche plus holistique pour promouvoir le développement, soutenir la paix, et empêcher les conflits en s'adressant directement à leurs causes fondamentales.

"Le meilleur moyen de prévenir les conflits et de soutenir la paix, c'est le développement inclusif et durable", a déclaré le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, au cours d'un dialogue de haut niveau sur le thème de la construction d'une paix durable pour tous.

"Nous avons besoin de mettre au point des réponses englobantes, qui s'adressent aux causes fondamentales des conflits, et intègrent la paix, le développement durable et les droits de l'Homme dans une approche plus holistique, depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre", a-t-il affirmé.

Parmi ces "causes fondamentales", M. Guterres a notamment mentionné les inégalités croissantes qui apparaissent à mesure que se développent les sociétés, et a illustré son propos au moyen de récents chiffres montrant que les huit personnes les plus riches du monde possédaient autant que les 3,6 milliards les plus pauvres.

Appliquer le Programme de développement durable de l'ONU, qui comprend entre autres un ensemble d'objectifs destinés à éliminer la pauvreté, à promouvoir l'égalité et à combattre le changement climatique, permettra d'apporter une contribution cruciale au maintien de la paix à travers le monde, a-t-il déclaré.

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 a été adopté en septembre 2015 par les Etats membres de l'ONU. Il a pour but d'orchestrer le développement et la coopération internationale jusqu'en 2030.

Peter Thomson, le président de l'Assemblée générale de l'ONU, a quant à lui appelé la communauté internationale à "impulser un élan irrésistible" dès les premières années de la mise en œuvre de ce programme.

"Nous devons faire jaillir de nouvelles réserves de volonté politique pour faire face aux inégalités, passer à une économie verte, et protéger les écosystèmes qui permettent la vie sur notre planète", a-t-il déclaré.

"Sans paix durable, il est quasiment impossible de parvenir à un développement durable", a-t-il affirmé, expliquant que la paix durable était à la fois une condition de possibilité et un résultat du développement durable.

Relevant que des conflits de longue durée affectaient à l'heure actuelle 17 pays, et que 2 milliards de personnes vivaient dans des pays touchés par les conflits et la violence, il a appelé les gouvernements, les entreprises et la société civile à investir financièrement et intellectuellement dans une paix durable à travers le monde.

Il a également demandé aux Etats membres et aux agences de l'ONU de réfléchir à des moyens capables de se renforcer mutuellement pour contribuer à accomplir les objectifs de développement de l'ONU, et pour faire advenir les conditions d'une paix durable dans le monde.