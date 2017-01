Algérie: La surconsommation du pain à base de sel non iodé, un problème de santé publique

La sensibilisation aux dangers liés à la consommation de sel non iodé devra cibler pas uniquement les boulangeries, mais toute la population sachant que de très nombreux commerces proposent aussi à la vente de la galette, fabriquée dans les foyers et qui "échappe à tout contrôle", a-t-on relevé.

Au cours du troisième trimestre 2016, les services de la direction du commerce de Constantine ont saisi 141 kg de sel non iodé sur le marché local, et réalisé 8 prélèvements de sel dont 3 se sont avérés "non conformes", au cours d'opérations de contrôle ayant notamment ciblé 38 boulangeries, a indiqué Abdelhakim Merad, responsable de la cellule de communication de la dite direction.

Parmi les mesures prises en vue d'inverser la courbe ascendante des personnes atteintes de goitre, la signature en février 2016 d'une convention entre l'entreprise nationale des sels (Enasel) et la Fédération nationale des boulangers (FNB) affiliée à l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA).

