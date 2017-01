Algérie: Le MJS veut dynamiser les EPIC placés sous sa tutelle

"Les revenus générés" serviront non seulement à "l'autofinancement" de ces cinq établissements, mais aussi au "développement du sport et des activités de jeunesse en Algérie" a indiqué le MJS dans un communiqué.

Il s'agit du Pari sportif algérien, l'Officie du complexe olympique, le Centre national de loisirs et de sport à Tikejda, l'Agence nationale des activités et loisirs de la jeunesse et le Fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives.

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sport, El Hadi Ould Ali, a appelé mercredi à Alger à établir une nouvelle "stratégie commerciale" ciblant à "créer la richesse" à travers une "exploitation optimale des infrastructures sportives", lors d'une réunion avec les chargés du marketing au sein de cinq établissements publics à caractères industriel et commercial (EPIC) placés sous la tutelle de son département.

