Congo-Kinshasa: La MONUSCO accompagne la réinsertion des jeunes vulnérables de Kirumba

communiqué de presse

Béni - 19 janvier 2017 - A Kirumba, au Sud du territoire de Lubero, l'Administrateur du Territoire et le Directeur du Bureau de la MONUSCO Béni-Butembo-Lubéro ont posé la première pierre d'un centre de jeunes et d'apprentissage des métiers. Ce centre doit permettre aux jeunes vulnérables et aux jeunes anciennement associés avec des groupes armés d'apprendre un métier et de se réinsérer dans la société.

Ce projet à impact rapide de la section DDRRR de la MONUSCO en partenariat avec l'ONG locale Actions Concrètes pour la Protection de l'Enfance se veut innovant. Ce sont 45 jeunes, parmi eux 30 jeunes étaient anciennement associés avec des groupes armés, et 12 sont des femmes, qui construisent ce centre ce qui leur permet d'apprendre la maçonnerie, la menuiserie, la briqueterie ou bien l'électricité domestique et installation de panneaux solaire.

Le centre de jeunes de Kirumba sera équipé d'une salle de spectacle, de deux latrines et de deux ateliers de menuiserie et d'ajustage. Outre l'apprentissage d'un métier, ce centre sera également un lieu d'écoute et des échanges. Par exemple, des échanges sur la prévention contre la VIH/Sida ou bien sur la cohabitation pacifique seront organisés.

Ce projet est né des évaluations faites sur le terrain, qui montrent que l'accès à l'emploi et à un revenu est un facteur déterminant dans la vulnérabilité des jeunes face à la drogue, aux activités criminelles et au recrutement par les groupes armés. Après avoir appris un métier, ces jeunes vulnérables pourront donc créer ou rejoindre une entreprise, gagner un revenu et se réintégrer dans la société.

« Je suis très content de me former en travaillant. Mon espoir est de devenir menuisier. En tout cas, je remercie la MONUSCO et ACOPE pour ce projet » nous a confié Emery, un jeune anciennement associé avec les groupes armés et participant aujourd'hui à la construction de centre de jeunes et d'apprentissage des métiers de Kirumba.

L'Administrateur du Territoire de Lubéro et le Directeur de Bureau de la MONUSCO Béni-Butembo-Lubéro ont encouragé ces jeunes à s'investir pleinement dans la construction de ce centre et à servir d'exemple à tous ces jeunes qui voudraient déposer les armes et rejoindre la vie civile. Warner Ten Kate, le Directeur du Bureau de la MONUSCO Béni-Butembo-Lubéro, a d'ailleurs appelé les jeunes à quitter les groupes armés et à contacter la section DDRR de la MONUSCO.