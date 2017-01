Congo-Kinshasa: Lutte contre la corruption - Le gouvernement invité à briser le cycle de l'impunité

Les députés et sénateurs, eux, sont invités à consacrer leurs efforts pour voter des lois qui renforcent la lutte contre la corruption et protègent les dénonciateurs des pratiques de corruption.

La Licoco appelle également à une large coalition de la Société civile contre la corruption pour faire pression à la classe dirigeante afin que celle-ci procède aux réformes administratives et judiciaires importantes, permettant de briser le cycle de la corruption et de l'impunité en RDC.

De manière urgente, la Licoco demande aux politiques de la RDC et ceux de la région d'Afrique centrale de mettre en place un mécanisme efficace de bonne gouvernance et de promouvoir la culture de la transparence dans la gestion de la chose publique pour sortir des inégalités.

« En 2016, la RDC a attiré beaucoup d'attention au niveau national et international sur plusieurs cas de corruption. Allusion faite aux dossiers BGFI Bank, FPI, Gécamines, Panama Pampers, Fibre optique, RVA, BIAC et autres. Mais cela n'a pas attiré une grande attention de la part du gouvernement de la RDC et des autorités judiciaires. Les autorités de la RDC doivent briser ce cycle d'impunité pour atteindre les objectifs de développement durable », estime le président du conseil d'administration de la Licoco, Ernest Mpararo.

Pour la Licoco, les résultats de l'Indice de perception de la corruption de 2016 (IPC 2016) doivent être pris avec beaucoup d'importance par les autorités de la République, plus particulièrement par le chef de l'Etat, étant donné qu'ils ont des conséquences sur les investissements extérieurs en RDC, sur la stabilité politique et le développement durable du pays.

Dans un communiqué de presse, la Licoco exprime son regret face aux proportions de plus en plus inquiétantes que prend la corruption en RDC. Comparé aux statistiques de 2015 concernant l'Indice de perception de la corruption, s'inquiète la Licoco, les chiffres fournis en 2016 indiquent que le pays fait du surplace. Il n'y a donc pas eu d'avancement.

