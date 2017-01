Congo-Kinshasa: Le consortium Genre et Election invite les femmes à s'approprier le processus électoral.

C'est autour du thème : « Femmes et enjeux électoraux en RDC » que le consortium Genre et Election (Caucus des femmes congolaises, cause commune, CAFCO, REFAMP), en collaboration avec le ministère du Genre, de la famille et de l'enfant que cet atelier a eu lieu en la salle Sacré-Cœur, à Gombe. Ces travaux ont connu l'appui de la Commission électorale nationale indépendante(Céni).

La ministre du Genre, de la famille et de l'enfant a, dans son discours, indiqué que cet atelier permettra aux experts et expertes des différentes structures politiques, confessions religieuses et associations féminines de renforcer leurs capacités d'accompagner les femmes tout au long du processus électoral.

« Je souhaite qu'à l'issue de cet atelier de deux jours, vous les experts en la matière, puissiez élaborer une stratégie efficace, avec des actions concrètes permettant d'accompagner les femmes en période d'enrôlement dans les différentes provinces », a-t-elle soutenu. Elle a ajouté qu'il apparaît nécessaire d'encourager les participants à capitaliser les stratégies antérieures qui ont permis d'atteindre le taux de 51%, les revisiter et les dupliquer avec des innovations à intégrer dans la mesure où, nous devons avoir à l'esprit que le processus électoral de 2006 tout comme celui de 2011 on été organisés dans un contexte différent de celui en cours. « Les femmes doivent s'approprier le processus électoral en vue de changer la donne et améliorer le score électoral de la femme en RDC », a-t-elle martelé dans son message.

Quant à la présidente du cadre de concertation des femmes du Congo (CAFCO), Mme Rose Mutombo, face à cette situation et consciente du faible pourcentage de l'enrôlement des femmes, il est impérieux que des actions de mobilisation soient organisées autour d'une démarche de synergie et de réseautage susceptible d'améliorer le taux de participation des femmes ainsi que leur implication au processus électoral.

Le consortium, soucieux de relever les défis, engage pendant deux jours, une profonde réflexion avec les participants en posant un diagnostic sans complaisance du contexte, afin de dégager les forces, les défis et les opportunités relatifs à la participation massive et responsable des femmes. Un plan de travail de mobilisation des femmes au processus électoral, en général, et particulièrement à l'étape d'enrôlement sera élaboré à la clôture de ces assises.

Pour Mme Mutombo, cet atelier inaugure un nouveau partenariat que ce consortium vient de sceller avec la Céni.

Le tableau sombre dans des provinces

Prenant la parole à son tour, le président de la Céni, Corneille Nangaa, a tracé un tableau sombre de la participation des femmes à l'enrôlement dans certaines provinces de la RDC. Aussi, a-t-il rappelé les statistiques de l'enrôlement de deux précédents cycles qui ont démontré que les femmes représentaient 51% en 2006 et 49,7 en 2011.

Selon le rapport à mi-parcours de la Céni sur les aires opérationnelles 1 et 2, le taux de participation des femmes à cette opération est à 41% en moyenne. Ce taux reflète un relâchement de la part des femmes et risqueraient d'avoir des conséquences sur la participation politique et citoyenne. « Cette situation est due à plusieurs facteurs qui relèvent des femmes elles-mêmes », a-t-il fait savoir. Et de poursuivre : il s'agit, entre autres, de la baisse d'intérêt vis-à-vis du processus électoral, l'analphabétisation, la sous-information et l'ignorance sur les questions politiques et de citoyenneté, la faible compréhension des enjeux politiques et autres.

Le président de la Céni a ainsi recommandé la sensibilisation- matraquage (c'est-à-dire à tous les niveaux : réunion, bus, église,...)