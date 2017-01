Congo-Kinshasa: Dossier Moïse Katumbi - Une mission de la Cenco à Lubumbashi

Dans sa réaction du 3 janvier 2017 à cet accord, Moïse Katumbi motivait sa décision par l'impératif de « préserver la paix et la cohésion ». Et de préciser : « Je n'ai pas voulu faire de mon cas un point de blocage malgré l'injustice de ma condamnation et des poursuites judiciaires. J'ai donc accepté que mon dossier soit confié aux évêques de la Cenco, en qui j'ai une pleine confiance ».

Forts ducompromis qui s'est dégagé lundi dernier au sujet de la répartition de responsabilités au sein du Comité national de suivi de l'Accord (CNSA), les délégués aux discussions directes sur l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre 2016 ont abordé l'épineuse question de la formation du gouvernement. Plusieurs points de divergences continuent à séparer les signataires de l'accord du 18 octobre et les non-signataires portés essentiellement par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

