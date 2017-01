Congo-Kinshasa: Les gagnants de l'expo-photos sur les 70 ans de l'Unicef à l'honneur

L'Unicef, a-t- elle précisé, a appuyé l'organisation de cette exposition afin de rappeler à la communauté nationale les efforts et les interventions humanitaires dans les principaux domaines des droits inscrits dans la Convention relative aux droits de l'enfant.

Présidant cette cérémonie au nom de la secrétaire générale au ministère du Genre, de l'Enfant et de la Femme empêchée, Mme Adrienne Bimwana, directrice nationale en charge de la femme et développement, a remercié le Fonds des Nations unies pour l'enfant pour son appui tant technique, matériel que financier à la matérialisation des réponses visant l'amélioration des conditions de jouissance des droits des vulnérables en RDC.

Les étudiants Katemo Kabamba Achille, Oleko Okonde et Bopuku Mbokolo, dont les deux premiers cités sont de G2 peinture et le troisième de G3 de la même option ont été proclamés lauréats sur 58 participants au concours de l'exposition-photos placé sous le thème « Pour chaque enfant, qu'est-ce qu'il faudra faire ». Par la même occasion, des prix d'encouragement ont été remis aux élèves Mugisho Masirika et Kapesa Kinzanza.

