Congo-Kinshasa: Incursion du M23 dans l'Est - Le pays sollicite le concours de la MONUSCO

Le vice-Premier ministre et ministre en charge des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Said Djinnit, et le chef de la Monusco, Maman Sidiko, ont passé au peigne fin la nouvelle incursion des combattants de l'ex-Mouvement du 23 mars (M23) dans l'Est de la RDC. Cet entretien d'une importance capitale a eu lieu en début de la semaine à Kinshasa.

À l'issue de leurs discussions, Said Djinnit a indiqué que l'Onu et la Monusco ont réitéré leur disponibilité de travailler avec le gouvernement de la RDC pour l'instauration d'une paix durable dans la région. À cette occasion, ila annoncé son prochain départ pour l'Ouganda en compagnie de Maman Sidikou, où ils vont rencontrer le président Yoweri Museveni pour échanger sur la question.

Selon les informations publiées par l'Agence congolaise de presse (ACP) dans son édition d'hier 24 janvier 2016, après l'Ouganda, la délégation onusienne discutera également avec les chefs d'État des pays signataires de l'Accord-cadre. « En tant que garant des Nations unies, nous allons poursuivre des discussions avec tous les signataires de l'Accord-cadre pour qu'il y ait la paix dans la région », a-t-il prévenu. Avant d'indiquer que le souhait des Nations unies est de voir la RDC et la région cheminer ensemble vers la paix et la stabilité. Cela d'autant plus que la RDC est actuellement engagée dans des discussions directes sanctionnées par la signature de l'Accord politique du 31 décembre.

Et l'envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations-Unis dans la région des Grands Lacs de prévenir : «On ne doit pas accepter une solution de guerre. » Car, a-t-il soutenu, la question des combattants de l'ex-mouvement rebelle du M23 a fait l'objet de plusieurs rencontres entre les pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

En outre, il a rappelé qu'en 2013, la délégation du M23 avait travaillé, à deux reprises à Kinshasa, avec les membres du gouvernement de la RDC en toute quiétude sans être inquiétée.

La Monusco déterminée à mettre un terme aux aventures du M23

Il sied de noter que le chef de la Monusco, Maman Sidikou, a soutenu que la mission onusienne va travailler de concert avec les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) pour identifier les points d'entrée des combattants du M23 et qu'en collaboration avec la Force de la Monusco, les FARDC seront en mesure de les combattre et de leur barrer la route. « S'ils viennent, nous serons en position de les combattre », a-t-il martelé.

Par ailleurs, le règlement de ce conflit doit être politique, note l'ACP et doit l'être selon la dimension régionale dans le cadre de l'Accord-cadre, a-t-il ajouté. Avant d'affirmer également que les bons offices de M. Said Djinnit sont à encourager. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Said Djinnit, est arrivé dimanche à Kinshasa, rappelle-t-on.