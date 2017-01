Cote d'Ivoire: CAN 2017 - Le champion en titre fait ses adieux à la compétition

A l'image de Kessié Franck et Cheick Doukouré inexistants. Même Séri Jean Michaël appelé à la rescousse n'a jamais été dans sa plénitude de l'Ogc Nice, pour donner de la variation et du rythme au jeu ivoirien.

Heureusement qu'à côté de ces "vacanciers", il y a eu un Éléphant. Un vrai, avec une trompe et des défenses qu'il a promenées sur toute l'aire de jeu. Serey Dié a montré une fois de plus qu'il est un joueur de devoir et pas seulement un joueur évoluant dans un grand club européen.

L'ancien Kobina Kouman a toujours dit: « Si tu mets deux tabourets sous forme de poteaux de part et d'autre dans ton salon, tu viens de créer la guerre entre tes propres enfants... ». Je crois aujourd'hui que l'ancien avant-centre de l'Alliance de Bouaké et de l'Africa Sports n'avait pas tort.

Méconnaissables face aux Togo (0-0), remis en scelle face aux Léopards de la Rd Congo dans les ultimes minutes de la rencontres (2-2). Bref, on attendait tous un exploit des Eléphants dans cette Can !

On a vite fait de parler d'un axe central retrouvé avec le retour d'Éric Bertrand Bailly, d'un milieu exceptionnel de classe internationale avec à la clé le meilleur passeur d'Europe, en la personne de Seri Jean Michaël et même d'une attaque qui crache du feu grâce aux quelques actions de Jonathan Kodja...

La Can 2017, c'est fini pour les Éléphants de Côte d'Ivoire qui n'ont pu surmonter l'obstacle marocain. Il fallait une petite victoire aux Ivoiriens pour accéder au second tour.

