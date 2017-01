Congo-Kinshasa: Indice de la corruption - La RDC 156e sur 177 pays au monde

C'est une élection parmi les plus importantes du continent africain que les cinq candidats en lice… Plus »

Il ne suffit pas d'apporter des corrections techniques aux lois luttant spécifiquement contre la corruption. « Ce qu'il est urgent de faire, ce sont de profondes réformes systémiques qui compensent le déséquilibre croissant du pouvoir et des richesses en habilitant les citoyens à mettre fin à l'impunité généralisée de la corruption, à demander des comptes aux puissants et à avoir véritablement leur mot à dire dans les décisions qui affectent leur vie quotidienne », conseille l'ONG Transparency International.

«Dans de trop nombreux pays, les besoins les plus élémentaires des citoyens ne sont pas satisfaits et ces derniers se couchent tous les soirs le ventre vide à cause de la corruption, alors que les puissants et les corrompus jouissent d'un mode de vie somptueux en toute impunité», a déclaré le président de Transparency International, José Ugaz dans un communiqué parvenu ce mercredi à Radio Okapi.

«Ce classement veut dire que nous sommes parmi les 20 pays les plus corrompus de la planète. Cela doit interpeller les gouvernants, le président de la République, étant donné que lorsqu'on nous présente comme un pays corrompu, les investisseurs ont tendance à ne pas venir. Les conséquences, c'est le chômage, l'instabilité et la pauvreté», affirme-t-il.

