Burkina Faso: Procès des militaires - Une parodie judiciaire, selon Pascal Zaïda

Le ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants par un décret datant du 17 janvier 2017 a… Plus »

Mais d'ores et déjà, il dit appeler à la suppression du tribunal militaire qui, selon lui, est un tribunal à la solde de la hiérarchie et « prompte à envoyer au cachot uniquement les adversaires politiques ».

Entre autres, il a souhaité que le procès sur le putsch manqué soit retransmis en direct sur les ondes nationales (télévision et radio) et dans les médias privés.

Au regard donc de ce qu'ils ont qualifié de « parodie de justice » à travers ces différents « trébuchements », Pascal Zaïda et ses camarades ont dit craindre surtout pour le sort réservé aux « grands dossiers » parmi lesquels celui « du putsch manqué et du général Diendéré ».

Des vices de formes et de fonds ont existé dans le traitement du dossier « Madi et compagnie », des militaires de l'ex- Régiment de sécurité présidentielle (RSP), accusés pour leur projet d'attaque de la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA). C'est du moins le point de vue du Cadre d'expression démocratique (CED).

