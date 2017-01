Afrique: Perception de la corruption - Maurice perd cinq places

Mieux que l'Italie ou l'Afrique du Sud mais moins bien que le Chili ou le Qatar. Maurice figure à la 50e place sur 176 pays recensés dans l'indice de la perception de la corruption pour 2016. Transparency International a publié le rapport sur son site ce mercredi 25 janvier.

Pour l'année 2015, Maurice était à la 45e place et pour 2014, à la 47e position. Le pays a donc perdu cinq places de 2015 à 2016.

Un score légèrement mieux qu'en 2015

En termes de score, Maurice obtient 54 points sur une échelle de 0 (bien corrompu) à 100 (très propre). Pour 2015, il a récolté 53 points. De ce point de vue, il s'est donc amélioré d'un point.

Pour l'année 2016, le Danemark domine la liste (avec 90 points). Il est suivi de la Nouvelle-Zélande (90) et de la Finlande (89). Si Maurice veut imiter Singapour, souvent posé comme modèle, il a du pain sur la planche, ce pays s'installant à la septième place (84). Le Chili est, lui, le 24e pays (66) et le Qatar le 31e (61). L'Italie est à la 60e position (47) et l'Afrique du Sud à la 64e (45).

Troisième en Afrique sub-saharienne

Les pays voisins de Maurice dans le classement sont Chypre, la République tchèque et Malte ex aequo à la 47e place (55) et le Rwanda à la 50e position. Juste après, à la 52e place, se trouve la Corée du Sud (53).

Dans cet indice, Maurice concourt dans la région de l'Afrique sub-saharienne. Il en est le troisième pays. Il est devancé par le Botswana qui arrive à la 35e place (60) et le Cap-Vert à la 38e position (59).

Les mauvais élèves sont la Corée du Nord (12), le Soudan du Sud (11) et la Somalie. Ils terminent le classement respectivement à la 174e, 175e et 176e place.