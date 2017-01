Burkina Faso: Le HCRUN veut comprendre la situation des travailleurs déflatés

Le ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants par un décret datant du 17 janvier 2017 a… Plus »

Ce sont environ 6 mille ex-travailleurs provenant des sociétés industrielles et commerciales, des banques, des mines, des transports et de l'agriculture qui sont concernés par cette situation.

Ces derniers, selon le président du HCRUN, Benoît Kambou, ont fait état des conditions dans lesquelles ces sociétés ont été liquidées et les conséquences sociales subies par les travailleurs. « Ils ont évoqué la déscolarisation des enfants, des cas de suicides et de divorces.

«C'est lorsque toutes les facettes du dossier seront connues et analysées que la justice et la vérité nous conduiront à un règlement incontestable des préjudices qui doivent être réparés», a-t-il souligné.

Pour assurer un meilleur traitement des 5 065 dossiers enregistrés, le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a besoin du concours des personnes et structures concernées.

Après avoir entendu les militaires et policiers radiés, les blessés et parents des victimes du coup d'Etat militaire de septembre 2015, le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) poursuit sa série de concertations. Il a reçu, le mercredi 25 janvier 2017 à Ouagadougou, l'Association nationale des travailleurs déflatés du Burkina (ANTD).

