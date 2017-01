Afrique de l'Ouest: CAN 2017 - Trois équipes d'Afrique de l'Ouest au deuxième tour

Franceville — Seuls trois des sept représentants de l'Afrique de l'Ouest à la CAN 2017 (14 janvier-5 février), le Burkina Faso, le Ghana et le Sénégal, sont se qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2017 (14 janvier-5 février).

Ces trois équipes sont en course pour la succession de la Côte d'Ivoire, le champion d'Afrique en titre, qui a été éliminé des matchs de poule après sa défaite (0-1), mardi, face au Maroc (poule C).

Outre le Maroc, le Maghreb qui a envoyé quatre équipes à la CAN, sera représenté au deuxième tour par l'Egypte, le premier du groupe D, après sa victoire (1-0) aux dépens du Ghana, et la Tunisie (6 points), deuxième du groupe B, derrière le Sénégal (7 points).

L'Afrique centrale, hôte de la compétition, a pu envoyer deux de ses trois représentants aux quarts de finale : le Cameroun, prochain adversaire du Sénégal, samedi, et la République démocratique du Congo, arrivée à la première place devant le Maroc (6 points), dans le groupe C.

Les deux représentants de l'Afrique australe, l'Ouganda et le Zimbabwe, ont été éliminés.

Deux des quatre techniciens africains venus à la 31e édition de la CAN sont toujours en course. Il s'agit du sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, et de celui de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge.

Baciro Candé, le sélectionneur de la Guinée-Bissau (poule A), et Callisto Pasuwa, celui du Zimbabwe (poule B), ont pris la dernière place de leur groupe, avec un seul point au compteur.

Voici le tableau des quarts de finale, qui se joueront samedi et dimanche sur les quatre terrains de la CAN :

Samedi 28 janvier

Libreville : Burkina Faso-Tunisie

Franceville : Sénégal-Cameroun

Dimanche 29 janvier

Oyem : République démocratique du Congo-Ghana

Port-Gentil : Egypte-Maroc.