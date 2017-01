Afrique de l'Ouest: La présence d'une force de la Cédéao suscite des interrogations

La Cédéao étudie actuellement la situation sécuritaire en Gambie et devrait décider dans les heures qui viennent de la durée effective de la présence de ses soldats sur le terrain. Les forces de la Cédéao sont entrées dimanche 22 janvier en Gambie après le départ en exil de Yahya Jammeh. Une présence qui n'était pas explicitement prévue dans le mandat initial de la force et qui pose un certain nombre de questions. Le président Barrow qui devrait rentrer ce jeudi 26 janvier a souhaité une présence de ces troupes pendant six mois, mais la Cédéao pourrait s'accorder sur un délai plus court.

Les diplomates n'aiment guère l'imprévu. Or depuis dimanche la situation en Gambie est une suite d'imprévus. Il n'était pas prévu que les forces de la Cédéao entrent en Gambie après le départ de Yahya Jammeh. Il n'était pas non plus prévu que le président Barrow tarde autant à rentrer dans son pays.

Un diplomate onusien ne cache pas son étonnement face aux inquiétudes sécuritaires avancées par le président Barrow alors que la situation à Banjul est calme. Selon ce diplomate, la Cédéao doit clarifier sa présence au plus vite afin de ne pas perdre sa crédibilité.

C'est justement ce à quoi s'attache l'état-major de la force en attente ouest-africaine qui est allé mercredi s'enquérir de la situation sécuritaire et devrait préconiser aux instances dirigeantes de la Cédéao un calendrier précis. Adama Barrow a souhaité une présence de ces forces pendant six mois, selon le président de la commission de la Cédéao.

Mais cette présence pourrait être plus courte soulignait mercredi midi Marcel de Souza. Le point d'inquiétude concerne la situation dans le village de Jammeh, Kanilai, où des forces lourdement armées et fidèles à l'ancien président sont toujours basées. Selon les sources de RFI, un haut gradé gambien aurait quitté Kanilai pour Banjul, signe qu'une médiation va peut-être s'engager.