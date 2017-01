Cote d'Ivoire: Projet Agro-pôle - La BAD approuve 67 milliards FCFA pour la région de Bélier

Le sélectionneur du Maroc Hervé Renard s'est emporté contre un journaliste, et les observateurs du… Plus »

La dernière composante vise à assurer la gestion du projet, selon le calendrier fixé, et à travers des dispositifs d'exécution et de suivi performants », explique l'institution.

La seconde composante ambitionne d'appuyer l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent évoluer de manière dynamique autour des chaines de valeur, dans un environnement plus intégrateur et inclusif.

Ainsi, ce projet agro-industriel de la région du Bélier, qui cadre avec le Pnd 2016-2020, le document de stratégie pays et les cinq priorités de la banque, permettra d'accroitre le taux de transformation actuel des produits agricoles de 51% à environ 85%. Et créera près de 19.000 emplois permanents, souligne le directeur régional.

D'un coût global de 81 milliards FCFA, la Côte d'ivoire apporte un appui de 14 milliards Fcfa et la Banque africaine de développement soutient à hauteur de 67 milliards Fcfa (un prêt de 42,2 milliards Fcfa, un prêt de la Fad de 21,8 milliards Fcfa et un don de 2,8 milliards Fcfa).

Dénommé Agro-pôle, ce projet qui vise à créer les conditions optimales pour attirer les investissements privés dans la transformation des produits agricoles, permettra de contribuer à l'émergence d'un pôle agro-industriel dans la région du Bélier à travers une dynamisation des filières agricoles porteuses (riz, maïs, manioc, légumes, porcine et poisson) et une implication accrue du secteur privé, des jeunes et des femmes, pour assurer de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au pays, explique la Bad.

