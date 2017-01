Burkina Faso: Facilitation des échanges commerciaux interrégionaux

L'association Alliance Borderless en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a procédé, le 24 janvier 2017 à la remise du guide des services disponible à la Gare routière internationale (Ouagarinter).

Quels sont les services que Ouagarinter offre à l'ensemble des acteurs de la chaine des transports terrestres et à quel coût ? Le guide élaboré par l'association Alliance Borderless répond à cette question que se posent de nombreux usagers nationaux et étrangers de cette plateforme dédiée au dédouanement et au transit des marchandises importées par la route.

Ayant pour activité, entre autres, de faire des études et publication sur les secteurs du commerce et du transport, l'Alliance Borderless a décidé de mettre «Le guide des services de Ouagarinter» à la disposition des usagers et intervenants.

Selon le secrétaire exécutif de l'association, Justin Bayili, cette brochure est «la modeste contribution» de l'Alliance Borderless aux efforts de la région (UEMOA et CEDEAO) pour assainir le trafic transfrontalier et pour promouvoir de meilleures pratiques en matière de commerce et de transport.

M. Bayili a souligné l'importance d'un document tel que le guide des services de Ouagarinter entre les mains des acteurs des transports. «La plateforme de Ouagarinter est comme un genre de guichet unique.

Avant même d'y accéder, les transporteurs doivent savoir l'ensemble des services offerts sur place et même les coûts de ces services», a-t-il indiqué.

En effet, toutes les prestations disponibles sur place sont répertoriées précisément dans le guide. Les usagers peuvent directement s'y renseigner sur les missions, les activités, les coûts des prestations, les contacts et la documentation requise dans des services tels que le Bureau des douanes de Ouaga route, le Bureau des exonérations douanières, le Terminal à conteneur du Burkina (TRCB), COTECNA Inspection Burkina, le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) et le Laboratoire national de santé publique (LNSP).

Enrichir et actualiser le guide

Les responsables de toutes ces structures présents à la rencontre d'information, qui a précédé la remise du guide, ont salué la pertinence de l'initiative de l'Alliance Borderless, à l'image du représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Eric Somé.

Il a promis que des informations complémentaires et des suggestions seront recueillies auprès des utilisateurs en vue d'enrichir et d'actualiser le guide.

Les syndicats des transporteurs et les organisations faîtières des déclarants en douane, des transitaires ont aussi relevé les multiples facilités que le guide introduira dans leurs activités quotidiennes.

En procédant à la présentation officielle du guide, Rodrigue Balima de la direction du développement et de la gestion des infrastructures de la Chambre de Commerce a égrainé un chapelet de prestations dont bénéficient les acteurs du commerce et des transports à Ouagarinter.

En plus des services classiques, l'infrastructure est dotée de 15 mille mètres carrés de capacité de stockage, des aires de parking, de pesage et de stationnement dans un environnement sécurisé.

Créé en 2011, l'Alliance Borderless est une association d'entreprises privées et de structures de soutien au secteur privé ayant pour objectif de promouvoir et de faciliter le commerce régional tout en réduisant les coûts des transports et les retards, à travers l'Afrique de l'Ouest.

Basée à Accra, au Ghana, l'association opère dans neuf des quinze pays de la CEDEAO et s'appuie sur des comités nationaux. Elle œuvre, entre autres, à l'organisation d'événements visant à favoriser l'action des intervenants et à sensibiliser les décideurs nationaux et régionaux.

Dans cette optique, la conférence annuelle qui est l'une des activités phare de l'association est prévue pour se tenir du 10 au 12 mai 2017 à Ouagadougou.