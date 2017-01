Congo-Brazzaville: Concours Kandidator - Plus de 1200 artistes au programme

L'artiste comédien congolais, Merveille Panghoud Mat participera, le 5 février, à Paris, au grand concours national d'humour dénommé « Kandidator ». C'est une opportunité pour les jeunes artistes de faire valoir leurs talents.

Le concours Kandidator, permet à n'importe qui, sans distinction d'âge, de faire ce qu'il veut sur une scène de théâtre pendant six minutes, en public et en direct, dans la liberté d'expression la plus totale. Tous les styles sont acceptés.

Organisé chaque année, ce concours est ouvert à tous, sans audition ni présélection. Il se déroule en quatre temps : Les sélections ; Les huitièmes et quarts de finale ; La demi-finale et la finale.

Les sélections ont lieu lors des scènes ouvertes de Kandidator à Paris, à Lyon, Marseille, Blois. Chaque artiste présente un numéro original de six minutes maximum. Pour cette première phase, la qualification de l'humoriste se fera en fonction de l'applaudimètre. En d'autres termes, celui ou celle qui obtiendra le plus de bruit de la part du public présent dans la salle (applaudissements, cris, tapements de pied...) sera sélectionné(e) pour la compétition. Le (ou la) gagnant(e), sélectionné(e) par le jury, remporte un premier contrat et débute une carrière.

Merveille Panghoud lance à cet effet, un appel à tous ceux qui sont présents sur le territoire parisien ou aux alentours, de le soutenir « Je demande à tous ceux qui habitent Paris mais, aussi à tous ceux qui sont dans d'autres villes françaises, au Congo- Brazzaville, en République démocratique du Congo, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, au Canada, au Bénin, en Guinée, au Togo, au Burkina Faso, de relayer le message auprès de toutes les personnes qu'ils connaissent et qui résident à Paris ».

Merveille Panghoud est un jeune artiste talentueux, il est slameur et humoriste. L'artiste est à Paris pour ses études. En 2016, il a participé au théâtre du chapeau rouge à Avignon. La même année, il a joué à l'Institut français du Congo, à Brazzaville, la pièce de théâtre intitulée « mesdames et messieurs ne vous fâchez pas ce n'est que de l'humour », avant de participer à la formation des humoristes francophones.

En 2014, Merveille a pris part à la 7éme édition du Festival international du rire à l'Ifc « Tuseo », il a également participé aux ateliers d'humours au Beat street Awards au palais des congrès, à Brazzaville. En 2011 L'artiste a participé au grand prix slam à l'Ifc ; en 2014, à la coupe mondiale de slam à Paris.

L'entrée sur réservation est à 8 Euros et en tarif plein à 12 Euros. Pour le faire, il suffit d'appeler Mr René Marc au 061356994.