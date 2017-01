Congo-Brazzaville: Dialogue social - Certains dossiers restent en suspens

Le Sénat et l'Assemblée nationale ont tenu, le 25 février à Brazzaville, les… Plus »

Pour la promotion d'un dialogue social fécond, la plénière a décidé, outre les sessions ordinaires, de la tenue des sessions extraordinaires pour assurer l'apaisement et la cohésion entre les Congolais. « Le dialogue social est devenu un instrument essentiel de gouvernance en matière d'emploi et de vie professionnelle dans notre pays. Si nous pouvons nous satisfaire de ces acquis, nous ne pouvons ignorer les défis colossaux auxquels nous devons faire face au cours de cette année 2017 marquée par la baisse de l'activité économique. En effet l'amélioration des conditions sociales des travailleurs, tous secteurs confondus, est une quête permanente pour nous », a-t-il conclu.

Au cours de cette session, l'attention a été particulièrement portée sur la Fonction publique. « ... Notre Fonction publique a besoin d'un véritable toilettage et beaucoup de mesures doivent cadrer avec les règlements de mise en œuvre pour lui donner tous les outils afin de travailler de manière efficiente demain. Cela sera acté dans les meilleurs délais », a déclaré le Premier ministre, le 24 janvier à Brazzaville. En dépit de la crise financière, Clément Mouamba rassure : « nous ne devons pas donner prétexte à la crise. Nous avons la capacité de gérer la situation économique et sociale dans notre pays. Le gouvernement pour sa part a également annoncé qu'il prendra des décisions pour régler certaines questions en suspens ».

Au nombre des affaires soumises à la plénière on note : le recensement des agents civils de l'Etat ; la publication du texte portant relèvement du minimum salarial de la Fonction publique à 80.600 FCFA ; la situation des cadres supérieurs du corps diplomatique. Les statuts particuliers des personnels de l'éducation nationale ; la tenue des commissions administratives paritaires d'avancement ; le rappel des soldes d'activités des enseignants et des indemnités de fin de carrière ; le paiement des pensions des retraités à la date échue et l'harmonisation du montant des allocations familiales, ont également été examinés.

La session du Comité national du dialogue social n'a pu adopter toutes les affaires inscrites à son ordre du jour à cause des aspects réglementaires non approuvés de certains dossiers.

