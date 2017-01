Congo-Brazzaville: L'action de la BM au site maraichers de Nsoungui louée par le Pdarp

Le Sénat et l'Assemblée nationale ont tenu, le 25 février à Brazzaville, les… Plus »

Rappelons que les agriculteurs de Nsoungui sont issus des zones maraichères de Talangaï, de la Corniche (Bacongo), de la Case de Gaulle et le CSI Bissita, où ils ont été déguerpis par l'Etat, à cause des travaux de modernisation de la ville.

Satisfait de l'assistance qu'elle a bénéficiée de ce projet, une maraichère témoigne : « après être déguerpie de la zone de la Corniche où je faisais mes champs, je suis restée à la maison pendant plus d'une année sans activité. Grâce à Dieu j'ai été sélectionnée sur mille agriculteurs pour travailler à Nsoungui. Au départ, c'était difficile pour moi de venir ici à cause de la distance avec mon domicile. Au regard des conditions de travail réunis sur ce site, j'y viens désormais avec plaisir ».

Pour aménager ce site qui accueille actuellement 80 personnes constituées en quatre groupements, à raison de vingt personnes par groupe, le Pdarp a dégagé une enveloppe de 200 millions de FCFA pour : construire 4 châteaux d'eau de 25m3 chacun, acquérir quatre motopompes et des semences, installer un système d'irrigation etc.

« La fin du projet interviendra au mois d'avril. Déjà, on a des centaines de bénéficiaires auxquels ce projet a changé la vie. C'est le cœur du travail de la BM et cela me rend fière de l'action de la Banque. Je félicite l'équipe qui avait conçu ce projet », a indiqué Haleh Zbridi à l'issue de la visite de terrain, organisée juste après le lancement du « Mois de l'agriculture ».

La directrice pour les partenariats et les communications externes de la Banque mondiale pour la région Afrique, Haleh Zbridi, a salué l'apport du Projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes rurales (Pdarp) aux maraichers de Nsoungui, site agricole situé dans le 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou.

