Congo-Brazzaville: Bulgarie - Bernard Itoua au Gaz Metan Medias pour six mois

Bernard Itoua est de retour en Roumanie, où il a signé un contrat de 6 mois avec le Gaz Metan Medias, 4e du championnat. Le défenseur international congolais de 28 ans devait déjà s'y engager en septembre dernier, mais n'avait pu être homologué : une anomalie cardiaque avait été décelée à la visite médicale.

Encore choqué par la mort du Camerounais Patrick Ekeng, en mai 2016, en plein match, le football roumain pratique désormais le principe de précaution. L'ancien Auxerrois rentre alors en France pour y passer des examens poussés, avec la bénédiction de la direction du club. « A chaque fois que j'ai signé un contrat dans un nouveau club, mon électrocardiogramme présentait des anomalies, mais ça s'arrangeait toujours. Cette fois-ci, à Metan (Roumanie), les dirigeants ont été beaucoup plus méfiants. Je les comprends : l'an passé, dans leur championnat, un joueur avait été victime d'un malaise et n'avait pas pu être ranimé. »

De retour à Blois, la « petite Brazzaville de France », il passe « trois IRM, trois électrocardiogrammes, trois échographies, une coronarographie, un Holter. Bilan des courses : les cinq médecins ont donné un avis favorable. Je suis apte à rejouer. ». La Ligue de football professionnel (LFP) doit ensuite donner son feu vert, qui lui est accordé fin octobre. Les documents sont envoyés au Gaz Metan Medias.

Son courrier reste sans réponse et l'international congolaise, qui travaille sa condition physique individuellement en attendant des propositions : « Des agents m'ont proposé des clubs de National ou de CFA mais ça ne m'intéressait pas vraiment ». Et garde un œil tourné vers l'Est : « j'avais bien remarqué qu'ils n'avaient recruté personne à mon poste et il était clair que je leur donnerai ma priorité car lorsque je me suis retrouvé sans contrat, ils ont été les premiers à me solliciter ».

Début janvier, le contact est renoué entre ses conseillers et Gaz Metan Medias. Et le 9 janvier, il paraphe un contrat de 6 mois. Depuis, Itoua a pris part à plusieurs matchs amicaux : entré en seconde période lors de la défaite face à Qabala (le 18 janvier), il est titularisé contre Honved (victoire 1-0 le 21 janvier) et face à Zseged (victoire 1-0 le 24 janvier).

Actuellement en stage de préparation à Antalya, en Turquie, le Gaz Metan Medias reprendra la compétition le 6 février sur le terrain du Poli Timisoara. Avec 21 buts encaissés en 21 matchs, Gaz Metan Medias est la 3e meilleure défense du championnat. A Bernard Itoua de s'y faire une place pour relancer la dynamique d'une carrière qui tourne au ralenti depuis la fin de la saison 2014-2015 (28 matchs de championnat grec avec Platanias).