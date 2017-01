Tchad: Bassin du lac Tchad - L'UE renforce son aide d'urgence

La Commission européenne a annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 40 millions d'euros en faveur des populations du bassin du lac Tchad.

Cette enveloppe porte l'aide humanitaire totale de l'UE à cette région à plus de 116 millions depuis le début de 2016 jusqu'à ce jour, pour faire face à la crise qui sévit dans la région et aux besoins humanitaires qui ne cessent d'augmenter. Ce financement va contribuer à renforcer les mesures d'aide et à répondre aux besoins humanitaires les plus urgents, notamment en matière d'alimentation, de nutrition, d'eau et d'assainissement, de santé et de protection, indique un communiqué.

Le Nigeria à lui seul, compte près de 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et doit faire face à une crise économique persistante. Il obtiendra 22 millions d'euros, le Cameroun 7 millions d'euros, le Niger 6 millions d'euros et le Tchad 5 millions d'euros. La crise dans la région du lac Tchad s'intensifie. Les actes de violence perpétrés par l'organisation terroriste Boko Haram ont déstabilisé toute la région et provoqué des déplacements massifs de population, poursuit le communiqué.

Une grave pénurie alimentaire sévit dans la région et l'accès aux services de base est très limité. Le risque d'épidémies lié au manque d'eau, d'installations sanitaires, d'abris et de services de santé est extrêmement élevé, selon les spécialistes de l'humanitaire.

La crise qui frappe le bassin du lac Tchad, notamment le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger, s'est considérablement aggravée ces deux dernières années. La région compte près de 2,6 millions de personnes déplacées et 169 000 personnes ont cherché refuge dans les pays voisins. Tant les communautés d'accueil que les populations locales sont fortement tributaires de l'aide humanitaire. Les ménages les plus vulnérables peinent à trouver de quoi se nourrir.