Congo-Brazzaville: Nouvel An - Saskia De Lang souhaite que 2017 soit l'année du triomphe de la vérité sur le mensonge

L'ambassadeur de l'Union Européenne, Saskia De Lang s'exprimait à l'occasion d'une réception de Nouvel An organisée le 24 janvier à sa résidence.

Dans son message délivré devant un parterre d'invités et de personnalités de toutes obédiences politiques confondues, la diplomate européenne a souhaité à tous une année « d'honnêteté, de sincérité et de vérité véritable ». Une année pendant laquelle, a-t-elle poursuivi, « nous continuerons d'avoir un sens critique, sans complaisance, ni pour nous-même, ni pour le monde dans lequel nous vivons ».

Si, au niveau international, l'année 2016 a été pleine de bonnes et moins bonnes surprises, la plus grande a été, estime-t-elle, « de découvrir que la vérité est une valeur qui peut être bradée pour accommoder des intérêts ».

« Manipuler la vérité pour renforcer les préjudices et attirer les votes est un jeu qui a été joué à une échelle jusqu'alors inconnue dans le monde occidental. Non pas les faits mais les émotions ont été exploitées à fond, en s'appuyant sur les mécanismes des nouveaux médias qui enferment le citoyen dans ses propres réseaux, et ne le confrontent plus à des débats contradictoires. Ainsi, circulent sans vérification, sans déontologie des mensonges qui s'ancrent dans les opinions », a relevé l'ambassadeur de l'Union Européenne.

En un mot, les médias doivent être soumis à une éthique : exactitude de l'information, respect de la vie privée, vérification des sources etc.

« À la base, il faut reconnaître une expression légitime d'un malaise et d'un sentiment de délaissement de certaines couches sociales. À leurs yeux, les institutions publiques, avec leurs experts de tous bords, ont perdu en crédibilité. Il y a des leçons importantes à tirer de cette perception. Mais, c'est le manque de responsabilité de ceux qui alimentent ces sentiments par des mensonges et par l'intox qui interpelle. Car, il n'est pas plausible de construire des politiques durables sur des mensonges », a-t-elle ajouté.

Entre-temps, elle a rappelé que l'Union Européenne fait elle-même les frais de ces procédés. Aussi, « Le Brexit en est le résultat, il est dévastateur pour le Royaume Uni ». Pour elle, le plus grand défi à relever, est de combler le fossé qui sépare l'Union Européenne du grand public, à savoir le défi de communication, mais également les méthodes de travail.

En définitive, la diplomate européenne a évoqué des défis fondamentaux que doit relever l'Union Européenne, notamment, celui de savoir comment rapprocher les citoyens du projet européen.

« Nous aurons besoin de l'engagement sans faille des dirigeants de tous les États-membres pour rapprocher l'Union Européenne de ses citoyens, pour qu'elle travaille pour eux et qu'ils se reconnaissent en elle », a-t-elle proposé.

Aux valeurs que défend l'Union Européenne, « de démocratie, de solidarité, de libre échange, de droits de l'homme », il est nécessaire, selon elle, d'ajouter celle de la vérité, « la vérité non manipulée, qui en appelle à l'intégrité morale et à l'honnêteté des dirigeants, des politiciens et des leaders de la société civile ».

« Rechercher la vérité et la reconnaitre, même et surtout quand elle dérange, c'est à ce prix que nous pourrons développer des politiques pertinentes pour le monde, pour l'Union Européenne et aussi pour le Congo. C'est à ce prix qu'on pourra surmonter une crise économique. C'est le prix à pays pour des élections législatives libres et transparences et pour sortir d'une crise politique et sécuritaire », a indiqué l'ambassadeur de l'Union Européenne.