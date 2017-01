Afrique: CAN 2017 - La réaction de Mulumbu après la victoire de la RDC

Titularisé et ayant montré de belles choses au cours du match contre le Togo, le capitaine Youssouf Mulumbu a livré sa réaction après cette partie remportée par la RDC, s'attardant sur l'ambition et la confiance qui règne au sein de la sélection emmenée par le sélectionneur Florent Ibenge.

Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Florent Ibenge, a titularisé le capitaine Youssouf Mulumbu pour le match de la dernière journée du groupe C de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Gabon 2017 contre les Éperviers du Togo. La RDC l'a emporté par trois buts à un, un succès qui permet aux Léopards de terminer en tête de son groupe et de se qualifier de fait en quarts de finale de cette compétition.

Après avoir été exemplaire sur l'aire de jeu, Youssouf Mulumbu a réagi sur Canal +, sur son retour en plein milieu du tournoi dans le onze de départ des Léopards et sur la victoire RD-congolaise le 24 janvier. « Peut-être que le coach avait trouvé qu'il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que moi dès le début. Et après, c'est un groupe, on est vingt-trois. Aujourd'hui, j'ai montré de belles choses et je suis content, après le principal, c'est de se qualifier, d'aller au bout avec tous les joueurs qu'on a. C'est un groupe qui est assez homogène et étoffé surtout en attaque, ça se passe bien, on continue notre bonhomme de chemin », a-t-il laissé entendre.

Le capitaine des Léopards a également évoqué l'ambition et la confiance qui animent la sélection congolaise : « J'espère qu'on ira jusqu'au bout. Tout le groupe y croit, on est vraiment venu avec cette idée en tête, après le fait de le montrer sur le montrer sur le terrain, c'est une bonne chose, parce que de le dire c'en est une autre. On a montré aujourd'hui qu'on avait du répondant, on a marqué dès les premières minutes de jeu, même lorsque le Togo est revenu au score, on est repassé devant avec deux buts d'écart. Donc, on montre un peu la suprématie dans ce groupe-là et je suis content, parce que dès le début, on ne nous donnait pas premier, et étonnamment, on est premier avec deux victoires ».

La RDC a présenté deux facettes de jeu, étant à même de subir le jeu comme contre le Maroc et aussi de faire le jeu comme contre le Togo. Et Youssouf Mulumbu en parle en tant que milieu de terrain. « Forcément pour un milieu de terrain, on préfère garder le ballon, le faire tourner, mais aujourd'hui le terrain ne nous a pas facilité les choses, On essaie d'alterner le deux, le plus important, c'est de trouver l'équilibre, parce qu'on sait qu'on a de bons attaquants. Qui dit attaquants, dit difficile à défendre, difficile à courir vers notre but.

On essaie d'avoir le bon équilibre, ça se passe plutôt bien, et on va continuer à travailler. Je pense maintenant qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont nous redouter, parce que cette équipe de la RDC est plutôt surprenante, on ne s'est jamais à quoi s'attendre en fin de compte. Et je trouve que c'est une bonne chose, car les équipes viennent avec un certain doute parce qu'elles ne savent pas exactement ce qui va se passer, et cela fait aussi notre force », a déclaré le milieu de terrain international congolais de Norwich qui a fêté ses 30 ans le 25 janvier.