Congo-Brazzaville: Parlement - Neuf affaires inscrites à la session ordinaire administrative du 1er février

Le Sénat et l'Assemblée nationale ont tenu, le 25 février à Brazzaville, les conférences des présidents des Commissions permanentes des deux chambres, en vue d'arrêter l'ordre du jour des 44è et 14è sessions ordinaires dites administratives qui s'ouvrent pour les deux chambres le mercredi 1er février à Brazzaville.

Au Sénat tout comme à l'Assemblée nationale, neuf affaires sont inscrites à cet ordre du jour. Les deuxièmes secrétaires des deux chambres, Dominique Lekoyi et Joseph Kignoumbi Kia Mboungou ont tenu à informer la presse que d'autres affaires peuvent être inscrites en cours de session.

En dehors des deux séances des questions orales avec débat au gouvernement et de la question d'actualité programmée chaque jeudi pour l'Assemblée nationale, les autres affaires sont entre autres : le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt entre le Congo et la Banque de l'Importation relatif au financement du projet de construction d'une cimenterie à Mafoubou (Tao-Tao) dans le département du Niari ; la loi organique relative aux conditions de création, d'existence et aux modalités de financement des partis politiques ; le projet de loi fixant le statut de l'opposition politique au Congo ; le projet de loi portant érection de certaines communautés urbaines en communes ( Madingou, Sibiti, Kinkala, Djambala, Owando, Oyo et Ewo) ; le projet de loi portant érection de la localité de Kintelé en commune ; le projet de loi portant érection des villages de Pokoma (Cuvette), Kabo (Sangha) et Pokola (Sangha) en districts, ainsi que la proposition de loi portant règlementation des conditions de travail des domestiques et employés des maisons.

Notons que ces réunions des conférences des présidents des Commissions permanentes se sont tenues en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba.