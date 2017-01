Madagascar: Erdogan réclame la fin des activités des proches de Fethullah Gülen

Recep Tayyip Erdogan a également proposé que sa fondation reprenne le contrôle de ces écoles à Madagascar. Mais le président Hery Rajaonarimampianina a préféré temporiser : « Je pense que vous allez trop vite dans les solutions. On peut voir ces sujets-là avec, vraiment, une bonne intelligence. Vous allez voir dans l'avenir comment, ensemble, on pourrait gérer tout cela. »

En effet, l'objectif de cette visite était de resserrer les liens politiques et économiques entre les deux pays. Et près de 150 chefs d'entreprises turcs faisaient partie de la délégation du président Erdogan. Dans son discours devant la presse il a souligné le potentiel économique à développer à Madagascar en particulier dans les secteurs du tourisme, des mines, de l'agriculture et des infrastructures, en assurant que le secteur privé turc était prêt à investir. D'un autre côté, sur le plan diplomatique, le président turc a aussi demandé l'arrêt des activités des proches du prédicateur Fethullah Gülen, notamment son réseau d'écoles en Afrique et à Madagascar. Fethullah Gülen est en effet accusé par Ankara d'être à l'origine du putsch manqué en juillet dernier.

