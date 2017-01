Ouganda: Procès Ongwen à la CPI - Un ex-membre de la LRA témoigne

« Ce que je sais c'est que quand Joseph Kony te donne un ordre et tu ne l'appliques pas, tu es arrêté, détenu, puni, tu es battu, raconte-t-il. Si je me souviens bien quand Dominic Ongwen s'est séparé du groupe principal, Kony n'était pas content, il a envoyé des hommes le chercher, Dominic a été arrêté et a reçu 200 coups de bâtons. Quand vous recevez des coups de bâtons, on vous retire vos chaussures, votre arme, votre tenue militaire et vous savez en Centrafrique le sable est très chaud donc mieux vaut suivre les ordres de Kony. »

Le procès de Dominic Ongwen, l'un des cinq commandants de la sanguinaire LRA, l'Armée de résistance du seigneur se poursuit devant la Cour pénale internationale. Cet ex-enfant soldat, enlevé à l'âge de 14 ans, a passé plus de 20 ans dans ce groupe armé. Assassinats, viols, torture, enlèvement d'enfants, Dominic Ongwen est accusé de 70 chefs d'inculpation dont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Depuis dix jours les premiers témoins de l'accusation comparaissent devant la cour. Après deux experts, depuis lundi 23 janvier c'est au tour d'un ex-membre de la LRA de témoigner. Il s'agit d'un ex-opérateur radio pour le groupe rebelle qui a fui la rébellion il y a douze ans. Mercredi, il était interrogé par les avocats à la défense de Dominic Ongwen.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.