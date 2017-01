Afrique: 1er tour de la CAN 2017 - Ca a manqué de piquant

L'index Global Go-To Think Tanks de 2016 vient d'être publié par l'Institut Lauder de… Plus »

Elles devront se remettre au travail et cela passe nécessairement par la formation de la relève et la création des infrastructures sportives pour permettre aux talents de s'exercer.

Pour la suite de la compétition, on peut gager qu'en l'absence de grosses stars dans les équipes encore en course, c'est le collectif dans le jeu qui intronisera le vainqueur de la Coupe. Les équipes recalées, quant à elles, n'ont pas à rougir, car elles font partie de l'élite du continent.

La CAN est une épreuve redoutable pour les coachs qui paient en premier l'échec de leurs équipes respectives. Le sélectionneur des Fennecs d'Algérie, Georges Leekens, et celui des Panthères du Gabon, José Antonio Camacho, ont déjà perdu leur poste.

On peut donc se féliciter que le football africain ait tourné le dos à des pratiques qui ont longtemps terni son image. Mais là où véritablement la CAN 2017 n'a pas failli à sa réputation, c'est au niveau des révélations.

Mais, l'on peut comprendre que les calculs liés à l'enjeu de la qualification pour le second tour, ont eu raison de la liberté d'expression des talents techniques individuels des joueurs. Pour la suite de la compétition, on peut s'attendre au retour de beaux gestes techniques sur le gazon.

Hier, se sont joués les derniers matchs de poule de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2017. Au-delà de la grande surprise de l'élimination du pays organisateur, le Gabon, et de certaines grosses pointures du football africain comme la Côte d'Ivoire ou encore l'Algérie, l'impression globale qui se dégage de la prestation des différentes équipes, est que le spectacle a manqué de piquant.

