Angola: Des recherches épidémiologiques sur le virus Zika sont en cours

Selon le communiqué final de la réunion, parmi les mesures, il y a le traitement de l'eau potable, la collecte des déchets, l'information et l'éducation communautaire, l'organisation des services cliniques, la formation du personnel, la fourniture de produits médicaux et pharmaceutiques et la biosécurité dans les unités sanitaires.

La première session ordinaire de la Commission pour la politique sociale du Conseil des Ministres a établi des lignes directrices visant la prise des mesures de lutte et contrôle du choléra et du virus Zika dans le pays.

Le gouvernant a révélé ce fait à la presse au terme de la première session ordinaire de la Commission pour la politique sociale du Consei des ministres, qui a apprécie le même jour, entre autres, les questions liées à la proposition du plan d'urgence pour la prévention et le contrôle du virus Zika-2017 et le plan de réponse pour le contrôle de l'épidémie de choléra, aussi pour cette année.

