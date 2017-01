Afrique: CAN 2017 - Les pharaons battent les blacks Stars et terminent en tête du groupe D

Les pharaons d'Egypte ont battu les Black Stars du Ghana (1-0) pour le compte de la troisième et dernière journée de match de poule de la CAN 2017. Tout s'est joué à la première mi-temps où les hommes d'Hector Cuper ont inscrit le seul but de la rencontre par Mohamed Salah sur un coup franc.

La deuxième période sera intense avec le réveil des ghanéens mais aucun but ne sera inscrit. L'Egypte remporte donc cette rencontre sur la plus petite des marges et prend la tête du groupe avec 7 points. Le Ghana qui était premier de ce groupe avant la 3è journée se classe deuxième avec 6 points. Dans l'autre rencontre l'Ouganda et le Mali ont fait match nul (1-1).

L'Egypte et le Ghana se qualifie dans ce groupe. On aura des quarts de finale comme suit

Egypte - Maroc

RD Congo- Ghana