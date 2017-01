Madagascar: Indice de perception de la corruption - Forte dégringolade du pays pour l'année 2016

Pour lutter efficacement contre la grande corruption au Sénégal et améliorer le score du pays, le… Plus »

Se présentant face aux journalises hier à Soarano, Jean Louis Andriamifidy, directeur du Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO), lui, pointe du doigt « l'application de la loi », particulièrement, au niveau de la Chaîne pénale anti-corruption (CAPC). « L'effort à faire est dans l'application de la loi », déclare-t-il. Le numéro un du BIANCO déplore, par exemple, le fait que des personnes accusées de détournement de plusieurs millions d'ariary de deniers publics n'écopent que de six mois d'emprisonnement, voire bénéficient de liberté provisoire, alors que les voleurs de poules peuvent être condamnés jusqu'à un an de prison.

Plus de volonté politique en matière de moyens et d'indépendance octroyés aux entités chargées de la lutte contre la corruption est, notamment, soulevé. Si l'on s'en tient au classement publié hier, les actes devant faire écho aux discours politiques tambourinant « la ferme intention » des décideurs politiques, hauts responsables administratifs, judiciaires, militaires et policiers, sont difficilement perceptibles.

