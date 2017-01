Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Belgique)

Belgique, 23e journée, 1re division

Malgré un bon Sylver Ganvoula, Westerlo s'incline à domicile face à Anderlecht (2-4). Alors que les Mauves avaient ouvert le score à la 7e, l'international accélère dans l'axe, déborde à droite et adresse un centre en retrait pour Henkens, dont la frappe repoussée permet à Strendberg d'égaliser (10e). A l'heure de jeu, Ganvoula est servi sur la droite, entre dans la surface, efface son vis-à-vis d'un crochet du droit et expédie un tir du gauche dans le soupirail (2-4, 60e). Un 7e but, certes vain mais qui confirme la belle saison de l'ancien joueur du Raja Casablanca.

Sans Kévin Koubemba, non retenu, Saint-Trond bat Malines (2-1).

Après sa 23e journée, Zulte-Waregem est 3e avec 46 points, derrière le FC Bruges, 1er avec 49 points, et Anderlecht (47 points). Charleroi, 37 points, revient à la 5e place. Saint-Trond remonte à la 12e place avec 23 points, devant Westerlo, premier non relégable avec 18 points. Et seulement 3 longueurs d'avance sur Mouscron, la lanterne rouge.