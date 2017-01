Cameroun: Elecam - On évalue les opérations électorales

La première session ordinaire du Conseil électoral de Elections Cameroon (Elecam) pour l'année 2017 s'est tenue hier à l'hôtel Mont Fébé à Yaoundé, sous la direction de son président, Dr. Samuel Fonkam Azu'u. Devant les membres du Conseil et du directeur général des Elections, Abdoulaye Babale, les participants à ces échanges ont pris le pouls de leurs activités afin de poser les bases de l'année 2017. L'attribution du Conseil électoral étant de veiller au bon fonctionnement d'Elections Cameroon et aussi au respect de la loi électorale par tous les intervenants au processus. Au menu de ces assises, le rapport d'activités de la direction générale des Elections, le financement des activités du Conseil électoral, le compte rendu de la descente sur le terrain des membres du Conseil électoral qui a eu lieu du 3 au 11 janvier dernier, entre autres.

