Afrique de l'Ouest: Lutte contre le terrorisme - Niger, Mali et Burkina mettent sur pied une force tripartite

Dénommée Force multinationale de sécurisation du Liptako-Gourma (FMS/LG), cette force tripartite a été créée mardi à Niamey, au Niger pour lutter contre l'insécurité dans cette zone située à cheval sur leurs trois frontières, « en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes ».

La création de cette force a été décidée par les présidents Mahamadou Issoufou du Niger, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, et le Premier ministre Modibo Keïta du Mali à l'issue d'un sommet de l'Autorité du Liptako-Gourma (ALG).

Dans un communiqué final, les trois pays ont déploré que cette région soit le théâtre des attaques terroristes. « La région du Liptako, jadis havre de paix est en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et de criminels de tous genres », se sont-ils alarmés. « Malgré les efforts déployés par les Etats membres, en relation avec la communauté internationale (...) la situation sécuritaire demeure volatile et préoccupante » dans la zone, insiste le texte.

Le président nigérien, Mahamadou Issoufou a évoqué l'importance de la création de la force multinationale en ces termes : « Nous avons décidé (...) de la mutualisation de nos moyens de renseignements, de nos capacités (militaires) opérationnelles pour faire face à la situation sécuritaire dans cette zone du Liptako-Gourma, vaste de 370.000 km2 et située à cheval sur les trois Etats »

Et expliquant la raison d'être de cette nouvelle force, le président nigérien a dit qu'elle est à l'image de la Force multinationale mixte créée par le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun qui combat depuis 2015 le groupe islamiste armé Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad. « La Force multinationale mixte a beaucoup affaibli Boko Haram, et il n'y a pas de raison qu'on ne s'en inspire pas au niveau des trois frontières qui concernent le Burkina Faso, le Mali et le Niger », a-t-il ajouté.

Le président nigérien, dont les forces de sécurité ont été frappées à plusieurs reprises par des groupes djihadistes venus du Mali, a souvent demandé un mandat plus offensif pour la force onusienne dans ce pays voisin. En raison de ces attaques répétées, des analystes craignent que l'insécurité qui règne dans ce pays ne compromette la construction d'une « boucle ferroviaire » devant relier le nord du Bénin au sud et l'ouest du Niger et qui remontera à Ouagadougou puis ira jusqu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

L'Autorité du Liptako-Gourma (ALG) est une institution créée en 1970 pour développer cette zone qui abrite 45% de la population totale des trois États. Elle a pour mission la mise en valeur des riches ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agricoles et pastorales dont regorge la zone enclavée.