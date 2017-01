Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, qui a visité le 25 janvier les travaux financés dans le cadre des Fonds PPTE et pilotés par le Projet d'urgence de relance et d'appui aux communautés (Purac), à l'Université Marien-Ngouabi, a interpellé les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs sur la qualité du travail.

Certains bâtiments réceptionnés provisoirement à l'Ecole normale supérieure (ENS) depuis plus d'un an, destinés à la faculté des sciences économiques posent problèmes. Il s'agit notamment des deux bâtiments administratifs construits par la société Nathaly's. En effet, ces bâtiments non encore utilisés présentent quelques anomalies au niveau du plafond. On y note aussi l'humidité et la non-installation du système électrique. Le patron de Nathaly's serait, à en croire le bureau de contrôle, porté disparu depuis quelques mois. En marge de ces bâtiments, il y a deux autres abritant les salles de classes, confiés à l'entreprise Sommi-Congo qui sont encore inachevés, car il reste le plafond, la peinture et l'électricité. Le responsable de cette société a assuré le ministre de l'Enseignement supérieur que les bâtiments seront livrés à la fin du mois de février.

Sur ce site, seul le bâtiment R+1 accueille déjà des étudiants. Tous ces travaux ont été financés dans le cadre du budget de l'Etat 2014, conformément aux accords avec les institutions internationales, dans le cadre des fonds PPTE. C'est ainsi que Bruno Jean Richard Itoua, visiblement déçu, a mis en garde ces entrepreneurs véreux et le représentant du Purac, maître d'ouvrage délégué et celui du bureau de contrôle en sa qualité de maître d'œuvres. « Qui est maître d'œuvre, qu'est-ce qui se passe ? Il faut réexaminer le procès-verbal de la réception provisoire, les réserves qu'il y avait à lever, il faut rappeler votre entreprise. Ce sont des actes administratifs qui n'ont rien avoir avec ma visite, vous auriez dû le faire depuis longtemps. Donc, vous ne pouvez pas retrouver l'entrepreneur à qui vous avez attribué un marché ? La faculté des sciences économiques a besoin de ces bâtiments », a réagi du coup le ministre.

« Tout projet qui va dans le sens de l'augmentation de la capacité d'accueil nous y encourageons »

Les deux autres chantiers qui ont redonné du sourire au ministre de l'Enseignement supérieur sont le bâtiment R+1 construit à l'Ecole normale supérieure polytechnique (ENSP), ainsi que la villa du recteur. En effet, le premier comprenant, entre autres, des salles de classes et un laboratoire est déjà opérationnel. La résidence du recteur est, quant à elle, presque achevée, en attendant certainement son équipement. Les travaux de ces deux chantiers ont été exécutés respectivement par les sociétés Bassel et Sico.

« Dans l'ensemble, nous pouvons dire que les travaux ont été bien menés, mais il y a bien sûr un certain nombre d'observations qui ont été faites. Il y a aussi des levées de réserves sur lesquelles il faut travailler. Il y a quelques motifs d'insatisfaction, mais sans doute, nous œuvrons à compléter cela par un effort de l'université par le biais du budget de l'Etat. Il y a des travaux internes à finaliser, nous allons veiller à ce qu'il le soit rapidement. Ce qui n'est pas totalement la satisfaction, nous allons améliorer cela au fur et à mesure », a indiqué Bruno Jean Richard Itoua à la fin de la visite.

Cette descente, effectuée en début d'exercice budgétaire, a également permis au ministre de se faire une idée de la capacité d'accueil de certains établissements de l'université Marien-Ngouabi, l'unique structure publique du pays. « Tout projet qui va dans le sens de l'augmentation de la capacité d'accueil nous y encourageons. Nous y employons en réhabilitant ce qui existe et en veillant à ce que ceux qui se construisent répondent à des standards les plus exigeants en matière académique et pédagogique. Nous sommes venus regarder, nous assurer que cela se fait dans ces conditions d'exigence, que cela sera fonctionnel rapidement et que ce qui n'est pas encore fini le sera dans les meilleurs délais », a conclu Bruno Jean Richard Itoua.