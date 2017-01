Ile Maurice: Bureau politique - Le MSM s'approprie l'hôtel du gouvernement

Alain Aliphon a dans une déclaration à la presse confirmé qu'il y avait en effet un BP. Toutefois, il a refusé de donner plus de détails à ce sujet. Un peu plus tard, soit vers 18 heures, la voiture du Premier ministre a été aperçue quittant le parking du bureau du Premier ministre.

Fait surprenant, cependant : la ministre Fazila Daureeawoo a affirmé qu'elle n'était pas au courant de la réunion et qu'elle avait un autre rendez-vous à l'hôtel du gouvernement. Malgré cela, d'autres membres du MSM, notamment Showkutally Soodhun, Anwar Husnoo, Prem Koonjoo, Stéphane Toussaint, Mahen Seeruttun et Soodesh Callychurn, sont sortis du bâtiment vers 17 h 30.

C'est le ministre Sunil Bholah et Komaren Chetty qui ont été les premiers à s'adresser à la presse. Ils ont confirmé la tenue d'un BP mais ont refusé de faire plus de commentaires. Dans une déclaration à la presse, Komaren Chetty a expliqué que la réunion était axée sur la stratégie du MSM. Quid de Roshi Bhadain ? «Nous n'avons pas parlé d'individus, seulement de notre stratégie», a-t-il répliqué.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.