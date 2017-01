Burkina Faso: Appui aux collectivités territoriales

Pour le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina, Jean Lamy, l'objectif est de consolider le processus de décentralisation au niveau communal et régional. Et ce, à travers un appui au bénéfice des autorités locales, des élus locaux, des responsables politiques locaux et du personnel administratif.

Grâce à cette assistance, a assuré M. Beouindé, les collectivités pourront s'impliquer davantage dans le processus d'élaboration des nouveaux référentiels sur la décentralisation et dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Financé à hauteur d'environ 328 millions de F CFA (500 000 euros), il vise à appuyer les 351 communes, en vue d'améliorer leur autonomie et leur capacité opérationnelle d'administration locale, a indiqué le président de l'AMBF, Armand Pierre Beouindé. Sur le terrain, l'appui se traduira par des actions de renforcement de la gouvernance locale, de la maitrise d'ouvrages locaux, etc.

