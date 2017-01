Burkina Faso: Militaires et gendarmes retraités de 2004 à 2015

Il a affirmé qu'ils ont initié également des démarches pour rencontrer les autorités de la transition et celles actuelles afin d'exposer leur problème et là aussi ils n'ont pas été entendus. « C'est pourquoi nous avons formulé une nouvelle doléance que nous avons tenu à remettre au ministre de la Défense.

« Bien avant cela, on nous avait demandé de venir nous inscrire pour être reversés dans l'administration civile et le bureau a refusé.

Certains collègues ont approché la hiérarchie entre 2006 et 2007 pour comprendre la situation et ils n'ont trouvé aucune réponse satisfaisante », a-t-il indiqué. Pour se faire entendre, a-t-il poursuivi, ces derniers ont manifesté à l'époque au stade du 4-Août, mais rien n'a changé.

Selon le vice-président et porte-parole du collectif des militaires et gendarmes retraités de 2004 à 2015, Ousmane Badini, l'application du décret au niveau du ministère en charge de la défense a été partielle. « Au lieu de cinq ans comme l'a prévu le décret, ceux qui étaient directement concernés ont bénéficié d'une année.

Les militaires et gendarmes retraités de 2004 à 2015 ont battu le pavé, le mardi 24 janvier 2017, devant le ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants, à Ouagadougou. Ils réclament une indemnisation de quatre années de service dont ils disent avoir été privés. Leur porte-parole, Ousmane Badini, avance les raisons de leur manifestation.

