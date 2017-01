Madagascar: Évènement - L'Alliance française d'Antananarivo célèbre ses 70 ans

Elle est une institution culturelle émérite de la ville des Mille. L'Alliance française d'Antananarivo fête sept décennies de découvertes et de partages culturels et éducatifs.

xEn constante évolution et proposant continuellement le meilleur dans sa programmation pour un public de tous âges et de toutes les générations, l'Alliance française d'Antananarivo (AFT) promeut aussi bien les valeurs de la Francophonie à travers ses activités, qu'elle met un point d'honneur à faire valoir l'art, la culture et le monde de la recherche, ainsi que l'éducation en son sein. Depuis, elle n'a pas cessé de contribuer à l'éveil de la société dans ses domaines d'activités, qu'elle enrichit à travers ses actions de découvertes et de partages en tout genre.

C'est donc 70 ans de bons et loyaux services que l'Alliance française d'Antananarivo

célèbre fièrement en ce début d'année avec ses proches collaborateurs et le public en général, le temps d'une journée festive. Rendez-vous est ainsi donné le 24 février au sein de l'Alliance française d'Antananarivo, à Andavamamba à partir de 13h.

« On a toujours mis un point d'honneur à valoriser ce lien qui nous unit avec la population. C'est pourquoi dans le cadre de cette célébration, on se plaira à être au plus proche de vous et à festoyer à vos côtés », affirme Marc Sarazin, directeur général de l'AFT Andavamamba. Après la cérémonie d'ouverture officielle de la célébration de ces 70 ans en début d'après-midi, une visite guidée des lieux en guise de « Portes ouvertes » à tous suivra dès 14h. Allant des salles de classe, à sa riche médiathèque en passant par la salle d'informatique.

Grand concert

À partir de 17h, c'est un concert exceptionnel en ode à la musique du terroir malgache et à la musique du monde en général qui enchantera le public de l'AFT Andavamamba. À l'affiche se retouveront ainsi le fameux Théo Rakotovao alias Mikea et la jeune Minah, récemment sélectionnée pour la finale du Prix Découvertes RFI 2016. Auteur, interprète et compositeur originaire de la région Masikoro, Mikea retrouvera le public d'Antananarivo, à l'occasion, pour chanter les valeurs traditionnelles qui lui tient à cœur, l'amour et la fraternité. Ses titres comme « Impiry », « Mahatsiaro », ou les interprétations de « 'Zaho natsanganao » et « Mivoleza » qui ont forgé sa renommée sur fond de beko et de blues enivreront, à coup sûr, le public.

De son côté, la jeune Minah, de son vrai nom Marie Rose Engeleine se découvrira pleinement au public. Outre sa composition « Raharaha sarotro », la chanteuse proposera de belles surprises, ce soir-là, dans son répertoire. Un instant musical exclusif qui s'illustre comme une épopée musicale dans le terroir malgache, c'est ce que l'AFT Andavamamba réserve au public pour fêter ses 70 ans d'existence.

Association d'utilité publique, l'Alliance française d'Antananarivo s'est récemment elle-même élargie du côté d'Anjoma Betoho, où elle y a établi l'une de ses annexes. Classée troisième au monde depuis 2015 grâce à ses activités d'enseignement, le réseau de l'Alliance française à Madagascar compte 29 établissements.