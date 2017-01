Madagascar: Commémoration - Réflexions sur les événements de 1947

Il souhaite, d'ailleurs, « que ces commémorations ne se limitent pas aux dépôts de gerbes ou à des cultes œcuméniques. Elles devront amener les Malgaches à une prise de conscience sur le développement du pays ». Car « désigner la colonisation pour expliquer le retard de Madagascar en matière de développement économique et sociale ne suffit plus. Avec 56 ans d'indépendance, les Malgaches sont les seuls maîtres à bord du destin de la Grande île », conclut le jeune chercheur.

« L'idée n'est pas de relativiser la douleur, visiblement encore profonde, de la plupart des Malgaches en rapport avec cette phase historique », poursuit-il. Mais « il est temps de repenser toutes les considérations du passé commun entre la France et Madagascar, en vue d'une coopération plus franche et mutuelle dans le futur ».

