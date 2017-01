Après une session de formation sur la couverture médiatique des activités parlementaires, avec l'ONG Internews à travers la mise en œuvre de son programme intitulé Consortium pour le renforcement des élections et du processus politique (CEPPS), des journalistes ont reçu des prix d'encouragements le 20 janvier 2017 à Ouagadougou.

C'était au cours d'un atelier de restitution qui a connu la participation du ministre de la Communication et des relations avec le parlement, Rémi Fulgance Dandjinou et des représentants des partenaires techniques et financiers du programme.

Ils sont 19 professionnels de médias issus d'organes de presse écrite, en ligne, audio-visuel et de la direction de communication de l'Assemblée nationale qui ont suivi durant 6 mois une session de formation avec l'ONG Internews sur la couverture médiatique des activités parlementaires à travers son programme intitulé CEPPS. Financé à hauteur de 85 000 dollars US par l'USAID, le programme a été mis en œuvre par le National Democratic Institute (NDI).

Au terme de celui-ci, un atelier de restitution a été organisé le 20 janvier dernier, pour faire le bilan de sa mise en œuvre. Selon le chargé de programme à l'ONG Internews, Kader Tapsoba, l'objectif principal de ce programme était de spécialiser les journalistes au traitement de l'information parlementaire et renforcer la collaboration entre eux et les députés pour une meilleure couverture médiatique des actions parlementaires.

Pour lui, cet objectif est atteint en ce sens qu'en un semestre, ces hommes et femmes des médias ont rallié théorie et pratique pour mieux répondre aux critères de journalistes « parlementaires ».

Cela dit, le programme a permis de réaliser 12 conférences de rédaction hebdomadaires qui ont permis aux journalistes de se perfectionner davantage sur les techniques rédactionnelles des informations parlementaires, 5 tables rondes avec des députés des groupes parlementaires et des différentes commissions de l'Assemblée nationale, 191 productions journalistiques sur la 2e session parlementaire en 2016.

A cela s'ajoutent les 9 modules de formation dispensés par des spécialistes. Ces modules ont porté, entre autres, sur le budget programme, la légistique ou science de l'écriture de la loi ; cela sous la présidence du Pr Théophile Balima qui, au cours de l'atelier de restitution, a fait un exposé sur la qualité des productions journalistes.

Pour lui, de manière globale, le contenu des productions réalisées par les journalistes est satisfaisant en terme de maîtrise de la langue ou du style, du respect des règles de la profession.

Néanmoins, il a relevé quelques insuffisances qui se résument, entre autres, au manque d'équilibre d'opinions, au problème d'équilibre du genre.

Les meilleures productions journalistes récompensées

De quoi donner des motifs de satisfaction à la représentante résidente du NDI, Aminata Kassé, qui a interpellé les Hommes des médias sur leur responsabilité sociale dans le traitement des informations. Pour elle, les journalistes doivent toujours vérifier la source de leurs informations avant leur publication.

Toute chose qui a amené le consultant du programme CEPPS, Boureima Ouédraogo, à relever la nécessité de poursuivre l'initiative afin de consolider davantage les compétences des journalistes en matière de traitement des informations parlementaires.

Embouchant la même trompette, le ministre de la Communication et des relations avec le parlement, Rémi Fulgance Dandjinou, a salué l'initiative.

Et d'ajouter que pour mieux traiter l'information parlementaire, les journalistes doivent mieux connaître comment l'Assemblée nationale fonctionne et s'imprégner d'un certain nombre de textes et lois qui émanent de cette institution.

Pour sa part, le directeur projet par intérim d'Internews Burkina, Malick Victor a rappelé que l'ONG Internews constitue une interface entre les médias et les populations.

Sa mission principale, a-t-il fait savoir, est de « donner la voix aux populations pour un grand changement ». Il a annoncé un autre programme qui sera probablement lancé dans le 2e semestre de l'année 2017.

A l'en croire, celui-ci va porter sur la contribution des médias dans la lutte contre le radicalisme et l'extrémisme violent. Cet atelier de restitution fut également une occasion pour les organisateurs de récompenser les meilleures productions journalistes.

Ainsi donc, le meilleur prix de la catégorie presse écrite est revenu à Romain B. Nébié des Editions « Sidwaya » et celui de la catégorie presse en ligne à Moussa Diallo de « Le Faso.net ». Paul Miki Rouamba de la radio Ouaga Fm et Hervé Dapa de la télévision privée BF1 ont été respectivement sacrés dans la catégorie radio et télévision.