Burkina Faso: Adoption de la loi 081 - Les encadreurs pédagogiques du secondaire toujours mécontents

La loi 081 ne finira pas de faire parler d'elle. En effet, les encadreurs pédagogiques du secondaire qui avaient, au début de l'adoption de ladite loi, relevé des observations, continuent de crier à l'injustice parce que leur cause, disent-ils, n'a toujours pas été entendue. C'est la substance de la déclaration ci-dessous !

L'adoption de la loi 081 a suscité beaucoup d'espoirs. Malheureusement, le reversement n'a engendré que frustrations et désespoir au niveau des encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire.

En effet, depuis juin 2016, ils ont pris l'opinion publique à témoin sur le caractère injuste et inique de la grille de reversement des agents des catégories P7 et P4. Les encadreurs pédagogiques ont mené des luttes et voudraient, aujourd'hui, en faire publiquement le point et exprimer leurs attentes.

Les travailleurs du Burkina Faso se sont battus victorieusement contre la Réforme globale de l'Administration publique (RGAP) pendant deux décennies et sont en droit aujourd'hui d'attendre la vraie réparation des torts subis.

Le gouvernement s'est engagé, en application de la loi 081, à reverser tous les agents de la Fonction publique dans une grille salariale harmonisant le traitement des fonctionnaires avec celui des contractuels. Depuis juin 2016, la loi 081 a été adoptée et la nouvelle grille est connue. Les reversements sont entamés depuis juillet 2016.

Cependant, le résultat obtenu est bien loin des attentes espérées : ce reversement a consacré des avantages substantiels pour certains et infimes pour d'autres.

Il a notamment permis à certains fonctionnaires de surclasser d'autres de leur promotion pourtant promus à des catégories supérieures par le truchement des concours professionnels.

Ainsi, avec ce reversement, les encadreurs pédagogiques ont un solde indiciaire inférieur à celui des enseignants de la même promotion.

En résolvant de cette manière le problème, le gouvernement en a créé d'autres qu'il convient de corriger dans les meilleurs délais.

Les encadreurs pédagogiques, au vu de la grille de reversement, ont attiré par plusieurs moyens l'attention des autorités sur les injustices et les iniquités qui en découlent. Depuis lors, les actions suivantes ont été entreprises en vue de résoudre le problème :

- des déclarations ont été publiées dans la presse ;

- des correspondances ont été adressées aux autorités afin d'éviter le « renversement » et ses désastreuses conséquences. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis ;

- une question orale relative aux problèmes rencontrés dans le reversement des encadreurs pédagogiques du secondaire a été posée au Ministre de la Fonction publique, à l'Assemblée Nationale ;

- des actions de mobilisation ont abouti à la création d'une Coordination nationale de syndicats évoluant dans le secteur de l'Encadrement pédagogique ;

- l'adoption d'une plateforme revendicative minimale déposée auprès du Ministre en charge de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) et celui de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) ;

- le boycott de certaines activités ;

- des sit-in au MENA à Ouagadougou et dans les gouvernorats au niveau des régions ;

- un sit-in au MFPTPS ;

- deux rencontres avec le Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation ;

- une rencontre conjointe avec le Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation et celui de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale.

Cependant, force est de reconnaître que ces actions n'ont pas produit, jusqu'à ce jour, les effets escomptés. Toutefois, l'on peut retenir que :

- le problème a fait l'objet d'une question orale à l'hémicycle, question à laquelle Monsieur le MFPTPS a répondu en reconnaissant devant les honorables députés que c'était « une aberration ». Aussi, s'était-il engagé publiquement à réparer ladite aberration, les injustices et les iniquités ;

- l'indifférence affichée au départ par les autorités a fait place à une timide attention : notre plateforme revendicative est « en cours d'examen », nous a-t-on dit ;

- le gouvernement, à travers le MFPTPS qui, après s'être engagé devant la Représentation nationale à résoudre le problème, semble faire marche arrière en prétextant que les cas d'injustice dans cette loi sont nombreux et ne peuvent être résolus sous pression ;

- le gouvernement, à travers le MFPTPS et le MENA, reconnaît que la grille brime les catégories P7 et P4, mais nous demande de comprendre et d'accepter en attendant qu'il puisse sereinement nous proposer une nouvelle grille consensuelle, on ne sait quand;

- il reconnaît même que l'erreur vient du fait que les techniciens se sont basés sur la grille des contractuels, grille qui « n'obéit à aucune logique » (ça alors ?!).

Au total, le problème reste entier et la balle est dans le camp du gouvernement.

Que nous reste-t-il alors à faire ?

Accepter une injustice et une iniquité en remplacement d'une autre nous paraît inconcevable et contreproductif ; c'est nous faire complices de cette injustice, c'est même promouvoir l'injustice et l'iniquité. C'est avaliser l'impunité qui couvre les constantes agressions dont est victime le corps des encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire.

Les actions que nous avons engagées ne visent à pénaliser personne, encore moins les enseignants et les élèves. Bien au contraire, c'est pour la préservation de notre métier afin qu'il joue pleinement son rôle dans le système éducatif.

C'est pourquoi nous réaffirmons notre disponibilité à dialoguer avec les autorités afin de corriger cette injustice. Nous ne réclamons pas de nouveaux avantages, mais nous estimons que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une injustice pour réparer une autre.

Nous sommes donc déterminés à lutter afin que les iniquités et les injustices à notre endroit soient corrigées et cela, dans les meilleurs délais.

Ouagadougou, le 25 janvier 2017

La Coordination Nationale des Encadreurs pédagogiques de l'Enseignement secondaire