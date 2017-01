Maroc: Nouvelle édition du Festival Nekor à Al Hoceima

La 8ème édition du Festival Nekor se tiendra à Al Hoceima, du 26 au 29 janvier sous le thème "Al Hoceima: la capitale des cultures méditerranéennes". Initiée par l'Association Thifswin du théâtre amazigh avec l'appui du ministère de la Culture, cette édition verra la participation de plusieurs troupes nationales à l'instar de "Style-com, Rabat", "Traces pour les arts" de Rabat, "Le paysage théâtral" de Kénitra, "La petite ville" de Chefchaouen et "Thifswin pour le théâtre amazigh" d'Al Hoceima, outre des troupes internationales d'Algérie et de Turquie, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Au programme de cette édition figurent notamment des hommages à des figures artistiques marocaines ainsi que des personnalités de différents domaines, en l'occurrence l'acteur Abderrahim El Maniari et la chercheuse Faouzia Messaoudi, précise le communiqué. Abderrahim El Maniari est connu pour son interprétation de personnages forts et complexes, notamment dans le programme "Moudawala" et les séries "Sayyida al-Hurra" et "Domoue Al Rijal" ainsi que les téléfilms "Chifour", "Al mansiyoun" et "Fi Tarik Ila Kaboul".

Le comédien a remporté le prix du meilleur acteur lors du Festival national du théâtre en 2007 et du Festival du film marocain de Rotterdam, aux Pays-Bas en 2010. Faouzia Messaoudi, elle, est un coach à l'Ecole supérieure de coaching à Paris. Elle a accumulé une expérience de plus de 28 ans en matière d'éducation et de formation et occupé plusieurs postes au sein du ministère de l'Education nationale, dont celui de responsable du Laboratoire national des ressources numériques.

Messaoudi a remporté en 2015 la 2ème édition du Prix Louis D'Hainaut, pour sa thèse sur les Dispositifs du e-learning, décerné par l'Université de Mons (Belgique) et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse).