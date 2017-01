Ile Maurice: Réclamation à Sesungkur - L'affaire appelée ce jeudi

Les démêlés du nouveau ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance n'en finissent pas. Undaysingh Kriti Taukoordass réclame Rs 32 millions à Dharmendar Sudhir Sesungkur et à sa femme, Dharmila. L'affaire sera appelée, ce jeudi matin 26 janvier, devant la Master and Registrar de la Cour suprême.

Sudhir Sesungkur est toujours sous le coup d'un ordre intérimaire émis le 30 novembre 2015 par la juge Rehana Mungly-Gulbul. Il lui est reproché d'avoir réclamé de l'argent à des clients de Mazars alors qu'il avait été expulsé comme partenaire de cette organisation.

Il lui est donc interdit de réclamer des honoraires pour des services professionnels aux clients de la compagnie Mazars. Cet ordre restera en vigueur jusqu'au 7 mars 2017, date à laquelle l'affaire sera entendue en référé.

Dans l'affaire qui sera appelée ce matin, Kriti Taukoordass indique dans sa plainte qu'il est parvenu à un accord avec Sudhir Sesungkur, le 18 juillet 2008, pour mettre sur pied une firme sous le nom de Corporate Financial Services. Celle-ci devait offrir des services et des conseils dans les domaines de l'audit, de la taxe et de la comptabilité. Les deux partenaires devaient détenir chacun 50 % des actions et partager les profits.

Le 5 décembre 2009, les deux hommes ont été cooptés comme partenaires de Mazars. En avril 2015, Mazars a informé Sudhir Sesungkur de la décision du comité exécutif, prise le 17 mars 2015, de l'expulser comme partenaire de cette organisation.

Kriti Taukoordass souligne dans sa plainte, qu'au 1er avril 2015, Sudhir Sesungkur a transféré illégalement la somme de 150 000 dollars sur le compte bancaire détenu par lui et son épouse. Il reproche à Sudhir Sesungkur de n'avoir pas dévoilé l'existence de ce compte.

Le plaignant demande à la Cour suprême de condamner l'actuel ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance et son épouse à lui verser 219 250 dollars (Rs 7 millions) et des dommages de l'ordre de Rs 25 millions. Kriti Taukoordass a retenu les services de Me Imtihaz Mamoojee, avocat, et de Me Omar Bahemia, avoué.