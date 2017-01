Maroc: Divers Economie

Passation de pouvoirs du Conseil international des aéroports région Afrique

La cérémonie de passation de pouvoirs entre le président sortant du Conseil international des aéroports Région Afrique (ACI), Pascal Komla, représentant de la société aéroportuaire du Togo, et le nouveau président élu Saleh Dunoma, DG de l'Autorité aéroportuaire fédérale du Nigeria (FAAN), a eu lieu le 18 janvier à l'ONDA, siège du Conseil.

Au début de cette cérémonie, les participants ont tenu à remercier vivement l'ONDA pour son soutien infaillible apporté à ACI Afrique et aux aéroports africains. En effet, MM. Dunoma et Zouhair Mohammed El Aoufir, DG de l'ONDA et vice-président de ACI Afrique, ont été respectivement élus président et vice-président de ACI Afrique pour la période 2017-2019, lors de la réunion du Conseil d'administration de ACI-Afrique, tenue le 18 octobre dernier à Maputo au Mozambique. Pour rappel, l'ONDA a pu renouveler la convention relative à l'accueil du siège de ACI Afrique pour 10 années supplémentaires (2016- 2026), et ce lors de la 53ème réunion du conseil d'administration de ACI Afrique qui a eu lieu à Casablanca le 19 avril 2015. Il convient de rappeler également qu'en tant que vice-président de ACI Afrique, l'ONDA, en la personne de son directeur général, siège au Conseil d'administration de ACI Monde.

Baisse de plus de 25% des levées brutes du Trésor

Les levées brutes du Trésor se sont établies à 111,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2016, en baisse de 25,1% par rapport à fin 2015, après une hausse de 34,8% l'année précédente, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Le volume des maturités courtes, moyennes et longues a ainsi reculé respectivement de 25,4%, 30,3% et 14,2% pour se chiffrer à 27,3, 52,3 et 31,6 MMDH, représentant respectivement 24,5%, 47% et 28,4% des levées du mois après 24,6%, 50,6% et 24,8% à fin 2015, précise la DEPF dans sa note de conjoncture pour le mois de janvier.

S'agissant des remboursements du Trésor, ils ont accusé une baisse de 12,5%, en glissement annuel, s'élevant à 91,4 MMDH, indique la note.

Au terme de l'année écoulée, le volume soumissions a atteint 489,4 MMDH, en recul de 6,1% par rapport à fin 2015, Selon la DEPF, qui précise que ce recul concerne le volume soumissionné des maturités courtes (-6,8% à 201,1 MMDH) et moyennes (-8,9% à 210,3 MMDH).

Ces maturités représentent respectivement 41,1% et 43% du volume des soumissions après 41,4% et 44,3% l'année précédente, ajoute la même source.

En revanche, le volume soumissionné des maturités longues s'est apprécié de 4,2% à 78 MMDH, soit 15,9% du volume des soumissions contre 14,3% à fin 2015.