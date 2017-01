Algérie: Un projet de réalisation à Oran d'une usine de montage de tracteurs polonais en cours d'élaboration

Plus de 150 participants algériens et étrangers participent à cette édition du Salon international de l'Agriculture "Agripro expo". Les participants présenteront, quatre jours durant, les dernières nouveautés en matière de machinisme et de médecine vétérinaire, ainsi que les dernières innovations en sciences et technologie.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la société algérienne "Karmag industrie" spécialisée dans les travaux agricoles et le fabriquant polonais de tracteurs et machines agricole "Ursus", a fait savoir M. Pisz.

En marge de l'ouverture à Oran de la 2ème édition du Salon international de l'Agriculture "Agripro expo", Janusz Pisz a indiqué à l'APS que "les démarches officielles et organisationnelles pour ce projet sont en cours et que son démarrage pourra être vers la fin de l'année en cours ou au début de l'année prochaine".

