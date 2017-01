Afrique: Nécessité de contribuer "activement" à la diffusion des valeurs de la paix

N'djamena — Le représentant de la Côte d'Ivoire, l'imam Ibrahim Koné, a appelé les participants au 5e atelier de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams des pays du Sahel à N'djamena à participer "activement" dans la diffusion des valeurs de paix, de sécurité et de réconciliation et à enraciner la culture du dialogue et de la concertation que prône la religion musulmane.

Dans une intervention au cours des travaux de la deuxième journée du 5e atelier de la Ligue organisé à la capitale tchadienne en collaboration avec l'Unité de fusion et de liaison (UFL) sous le thème "Rôle des leaders religieux de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme violent", l'imam Koné a indiqué que "les leaders religieux, notamment les imams, les prédicateurs et les ulémas ont un rôle important et fondamental dans le processus de protection des jeunes contre l'extrémisme".

Appelant à "participer activement dans la diffusion des valeurs de paix, de sécurité et de réconciliation et à enraciner le dialogue et la concertation que prône la religion islamique", Cheikh Koné a souligné l'impératif de recourir aux réseaux sociaux pour accomplir cette tâche.

"Les leaders religieux doivent maîtriser la réthorique, les débats religieux, et les techniques de l'information et de la communication, et avoir des connaissances approfondies sur les enseignements et des préceptes de l'Islam concernant l'interprétation et l'explication des hadiths" a ajouté Cheikh Koné, relevant que l'imam et le prédicateur "doivent être des exemples pour les jeunes au sein de la société".

Le discours religieux au Sahel doit être "réaliste, pratique et scientifique"

N'DJAMENA- Le représentant du Sénégal au sein de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams des pays du Sahel, Ismailia Dème, a estimé impératif de "faire face à la pensée subversive par des preuves et des arguments religieux" à travers l'utilisation des nouvelles technologies de l'information

et de la communication, mettant en exergue l'importance de "relever le niveau du discours religieux dans les pays du Sahel afin qu'il soit réaliste, pratique et scientifique".

Intervenant lors des travaux de la deuxième journée du 5e atelier de la Ligue organisé dans la capitale tchadienne, N'djamena sous le thème "Le rôle des leaders religieux de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme violent", cheikh Déme a évoqué les dérives religieuses enregistrées en ce qui concerne certaines dispositions de la Charia et qui doivent être corrigées par des arguments irréfutables.

Il a affirmé, dans ce contextes, que la Ligue a une lourde responsabilité en matière de perfectionnement du niveau des Imams et prédicateurs de la région du Sahel en vue de promouvoir un discours religieux pouvant efficacement prévenir du radicalisme et de l'extrémisme", appelant à tirer profit "des expériences pionnières de l'Algérie" en matière de lutte et de prévention contre le terrorisme.

Soulignant que "la lecture de l'histoire de l'Islam fait ressortir que les idées subversives ont attenté à notre religion", il a estimé que "les hommes de la religion sont appelés aujourd'hui à promouvoir le message noble de l'Islam et à apporter les solutions à même de corriger les dérives"

Et d'ajouter que "les dérives enregistrées ne peuvent être combattues que par la force mais aussi par la pensée et le parole justes et par la prédiction avisée (...) et c'est là qu'apparaît le rôle crucial et essentiel des Ouléma, imams et prédicateurs doit prévaloir ".

"(...) Les périls sont multiples et ciblent les musulmans, ce qui exige de nous de surmonter nos différends qui accentuent la discorde et la dérive par rapport aux préceptes la Religion", a-t-il encore dit.

Le représentant du Sénégal, a s'est félicité de l'appel lancé lors du premier jour des travaux pour hisser le discours religieux dans nos pays "afin qu'il soit réaliste, pratique et scientifique, propre à raisonner les jeunes et leur imprégner de la pensée modérée", affirmant que ceci exige la réhabilitation des Imams et le perfectionnement de leur niveau scientifique et culturel.

Le Cheikh Dème a appelé, par ailleurs, à davantage de coordination dans l'action de la Ligue et ses membres dans divers pays du Sahel, ajoutant que cette Ligue "est venue combler le vide qui existait en matière de travail commun entre les pays de la région" et que "nous avons toujours besoin de plus d'initiatives et de coordination".

Les travaux du 5eme atelier de la Ligue des Uléma, prédicateurs et Imams des pays du Sahel, ont débuté mardi, avec la participation d'éminents Imams, prédicateurs, Uléma et guides religieux des pays membres, à savoir l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Nigeria, le Niger, le Burkina Fasso et le Tchad, outre trois pays observateurs du processus de Nouakchott (Côte d'Ivoire, Sénégal, République de Guinée), ainsi que des représentants d'organisations régionales et continentales, des universitaires et acteurs du domaine culturel local.