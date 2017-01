Afrique de l'Ouest: Ligue des ulémas du Sahel - Revoir le discours religieux pour prévenir l'extrémisme

N'djamena — Les participants au 5e atelier de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams des Etats du Sahel, à N'Djamena, se sont accordés sur la nécessité de revoir le discours religieux pour prévenir l'extrémisme, soulignant l'importance d'initier les imams aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Les travaux du 5e atelier régional de la ligue des oulémas, prédicateurs et imams des pays du Sahel se sont clôturés mercredi à N'Djamena, capitale du Tchad, et se sont soldés par une Déclaration finale structurée en 10 points environ.

L'un des points forts va en direction des jeunes. Etant une cible vulnérable, souligne la déclaration, "elle doit faire l'objet d'une attention particulière de la part des leaders religieux de la région, en vue de la prémunir contre la radicalisation et de l'extrémisme".

Dans la même déclaration, il est reconnu que les Etats doivent "assurer l'accompagnement des leaders religieux dans leurs efforts et dans leur mission de prévention contre la radicalisation et l'extrémisme violent".

Dans le même texte, les participants se sont accordés aussi sur l'importance de mettre en place des programmes d'activités au profit des jeunes, englobant les secteurs cultuel et culturel, visant à combler un vide intellectuel et à les prémunir "contre toute tentative d'endoctrinement de la part des idéologues des groupes terroristes".

Il a été convenu d'un commun accord, selon le texte, la mise en place d'"un mécanisme de suivi et d'échange chargé de promouvoir, coordonner et évaluer les projets précités".

Le discours religieux, a fait également l'objet d'un article, où les oulémas, imams et prédicateurs ont insisté sur l'"importance de revoir leur discours religieux, afin de rendre plus en phase avec les attentes et aspirations des jeunes".

Les participants ont été unanimes à souligner l'importance de suivre le rythme de la technologie en formant les leaders religieux aux nouvelles technologies de la communication (NTIC). Cela dit, aide à "élargir leur auditoire (leaders religieux) et de le rendre plus performant et efficace, notamment, auprès de la population des jeunes".

Les participants ont également mis en exergue le rôle important que les femmes pourraient jouer, en tant que "premier rempart" et au niveau même de la cellule familiale, dans la prévention de la radicalisation des jeunes d'où l'importance de mettre en place des organismes, ou à défaut de cela, favoriser des lancements d'alertes aux premiers signes de radicalisation".

Les participants à ce cinquième atelier, et tout comme ils l'ont fait lors de l'atelier précédent, ont mis en garde les jeunes de la région du Sahel contre l'"enrôlement dont ils peuvent faire l'objet de la part des groupes extrémistes terroristes".

La Ligue des Ulémas, prédicateurs et imams du Sahel a tenu son 5e atelier dans la capitale tchadienne sous le thème "Rôle des leaders religieux de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme violent".

Ont pris part à cet atelier, organisé en collaboration avec l'Unité de fusion et de liaison (UFL) et en coordination avec le CAERT, les pays membres de la Ligue: (Algérie, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria et Tchad), ainsi que la Côte d'ivoire, la Guinée et le Sénégal en tant que pays observateurs.