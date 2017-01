Algérie: Zoukh - Relogement de 52.000 familles en trois ans à Alger

Ces forêts seront dotées d'éclairage public à l'instar de celles de Ben Aknoun, Bordj El Kiffan et autres dans le but de permettre au citoyen de bénéficier de ces espaces de jour comme de nuit durant la saison estivale.

"Ces assiettes sont destinées à la construction d'espaces verts et de loisirs pour jeunes et enfants. Dans le cadre du plan vert, les services de la wilaya oeuvrent à l'aménagement de 25 forêts urbaines dont 13 ont été touchées par cette opération en attendant d'affecter des enveloppes financières pour les 12 restantes", a-t-il ajouté.

En réponse à une question sur Oued Ouled Larbi à Dekakna à Douéra, où sont déversés les déchets solides des usines avoisinantes, Le wali d'Alger a affirmé qu'un "dossier concernant ce Oued et la foret de Oued Chebel, objet de pillage et d'actes de destruction, sera bientôt ouvert".

Concernant les familles sinistrées du fait de la remontée des eaux de certains oueds, à l'instar d'El Hamiz, et celles résidant dans de vieilles bâtisses à la Casbah et les bidonvilles de Bordj Elkiffan, la wali a indiqué "qu'elles peuvent regagner leurs maisons après les travaux de déblaiement en

M. Zoukh a révélé que plus de 2.000 affaires liées à de fausses déclarations avaient été soumises à la justice. Plus de 70 logements ont été récupérées, a soutenu Zoukh.

Les habitants des bidonvilles, des caves, des terrasses et des batisses menaçant ruine, ont bénéficié des opérations de relogement dans la wilaya d'Alger depuis l'année 2014 (de 1 à 22 opérations), a-t-il affirmé, indiquant que la 22ème opération de relogement dans la wilaya, qui est en cours de préparation, serait affectée aux familles résidant dans des habitations précaires, des haouchs, des caves et des chalets.

Lors d'une conférence-débat au Forum du quotidien Echaab sur les projets et ateliers ouverts dans la wilaya d'Alger, M. Zoukh a indiqué qu'un grand nombre de famille avait bénéficié de logements, tous types confondus, à l'instar du logement social ppublic (36.000 unités), du logement public participatif (45.000), ainsi que des programmes AADL et LPP.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.